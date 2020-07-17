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Дом молодёжи в Иркутске планируют создать в здании кинотеатра

Дом молодёжи в Иркутске планируют создать в здании кинотеатра
Общество,  Фото:pixabay.com
Было рассмотрено восемь объектов

Общественная палата Иркутска обсудила проект создания областного Дома молодёжи, сообщает пресс-служба администрации города.

Как доложил начальник управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Антон Чернышов, было осмотрено восемь объектов для предполагаемого размещения центра. По итогам осмотров наиболее подходящей площадкой признано здание кинотеатра «Звёздный» с перспективой использования помещений бывшего Дворца культуры профсоюзов.

– «Звёздный» обладает оптимальными размерами для организации Дома молодёжи, ему не требуется крупный ремонт. Кроме того, у здания удобное расположение, транспортная доступность, – добавил Антон Чернышов. – Сейчас помещения находятся в частной собственности. Инициатива продажи «Звёздного» именно для создания Дома молодёжи, чтобы сохранить социальную направленность и дополнить центр новыми точками интереса, собственником была поддержана.

Предполагается, что в Доме молодёжи будут организованы залы для различных мероприятий, переговорные комнаты, медиацентр, конференц-залы, студия звукозаписи, учебные аудитории, кафе. Планируется предоставить помещения для молодежных общественных организаций региона.

Члены Общественной палаты Иркутска поддержали идею размещения Дома молодежи на базе кинотеатра «Звёздный». Они порекомендовали представителям городских молодёжных объединений сформировать чёткий перечень предложений, что бы молодые иркутяне хотели видеть в данном учреждении. 
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