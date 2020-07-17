В Бурятии возрождают оросительную систему у озера Гусиное

Работы по реконструкции Цаган-Гольской системы планируют провести за счёт федерального бюджета
В Бурятии уже сегодня начинаются работы по реконструкции Цаган-Гольской оросительной системы в Селенгинском районе. Эти работы планируются провести за счёт федерального бюджета.
Государственная Цаган-Гольская оросительная система расположена в посёлке Темник. Она предназначена для орошения сельскохозяйственных угодий на 3514 га и пополнение озера Гусиное. Сооружение ввели в эксплуатация в далеком 1957 году. Сейчас Галтайское головное водозаборное сооружение полностью разрушено. Вопрос восстановления оросительной системы был поднят ещё 11 лет назад. Тогда построили новое головное водозаборное сооружение – Цаган-Гольское. Его пропускная способность 13,33 м3/с. Строение находится в 500 метрах ниже по течению реки Темник. По проекту именно здесь должен регулироваться уровень воды в реке Цаган-Гол.
По словам главного инженера управления Бурятмелиоводхоза Андрея Пономарева, проект был разработан во времена острозасушливого периода в республике. В настоящий момент природные условия изменились, соответственно, уровень воды грунтовых вод также поменялся, что выражено подтоплением строений в личных подсобных хозяйств района.
- Так как в месте старого Галтайского водозаборного сооружения в засушливый период времени неизвестными лицами была расчищена перемычка перекрывающая старое русло, на ГВС №1 «Яганское», ГВС №2 «Промышленное» и ГВС №3 «Самаринское» были разрушены подпорные сооружения, которые позволяли перераспределять расход воды в канал на орошение, тем самым повысив уровень воды в озере Гусиное. А при повышении уровня воды в реке Темник соответственно увеличивается расход воды реки Цаган-Гол по факту в два рукава, – прокомментировал Андрей Пономарев.
Сегодня аграрии Селенгинского района пытаются спасти урожай собственными силами.
- Мы занимаемся закладкой облепихи. В планах посадить смородину и другие ягодные культуры, а также увеличить площадь насаждений. Сегодня у нас в аренде 14 га. Осенью планируем забрать землю в собственность. Из 14 га мы задействовали 6 га. Получили субсидирование от минсельхоза Бурятии. Есть огромное желание работать. Самый больной вопрос на сегодня – это вода. Растение без воды не может расти, а вода до полей не доходит. Нас спасает неподалеку небольшой пруд. Мы ставим мотопомпу и тянем пожарные шланги. Именно таким образом пытаемся спасти свой урожай, – поделилась фермер Наталья Стопа.
В озеро Гусиное втекает более 20 рек и ручьев, а вытекает только одна река Баян-Гол, но по факту сейчас устье этой реки заилено, что образует подпор воды в Гусином.
- Необходимо провести реконструкцию Цаган-Гольской оросительной системы и зарегулировать приток реки Цаган-Гол в озере Гусиное для повышения урожайности и выбытия сельскохозяйственных земель и отток через реку Баян-Гол, для предотвращения подтопления посёлка Набережный, – прокомментировал зампредседателя правительства Бурятия по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий – министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Даба-Жалсан Чирипов.
Эти работы планируются провести за счёт федерального бюджета. Для включения в государственную программу по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России и выделения субсидий на мелиорацию необходимо запланировать орошение на площади не менее 2500 га и конкретных сельхозтоваропроизводителей. К решению вопроса будут подходить комплексно, совместно с администрацией Селенгинского района, управлением Бурятмелиоводхоза и министерством природы РБ.
Сегодня специалисты Бурятмелиоводхоза просчитывают общие параметры проекта и уже начали работу по включению объекта в федеральную государственную программу по мелиорации.
В целом, до конца года по данной программе в управлении проведут реконструкцию четырёх оросительных систем: «Гэгэтуйская» (Джидинский район), «Курумканская» и «Разгонская» (Курумканский район) и «Волковская» (Баргузинский район) на общую сумму 280 млн рублей, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
В Бурятии возрождают оросительную систему у озера Гусиное
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