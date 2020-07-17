В Забайкалье разрешили посещение парков и пляжей

Помимо этого, для посетителей откроют свои двери неконтактные зоопарки



В Забайкальском крае подписано постановление губернатора о снятии ограничительных мер, касающихся работы парков, скверов, пляжей и зоопарков. Неизменным условием для открытия этих объектов является соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил.



Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, в регионе возобновить работу могут парки, скверы и пляжи. На их территории также можно работать летним кафе. Однако всё ещё запрещено проводить массовые мероприятия и открывать аттракционы.



Кроме этого, свои двери для забайкальцев откроют зоопарки. Исключением является работа детских (контактных) зоопарков.



- Второй этап снятия ограничений идёт в плановом темпе, скорость открытий сфер очень хорошая. Хочу сказать спасибо бизнесу за то, что выполняют все предписания и рекомендации Роспотребнадзора, – рассказал зампред краевого правительства Александр Бардалеев.

