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В Забайкалье разрешили посещение парков и пляжей

В Забайкалье разрешили посещение парков и пляжей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Помимо этого, для посетителей откроют свои двери неконтактные зоопарки

В Забайкальском крае подписано постановление губернатора о снятии ограничительных мер, касающихся работы парков, скверов, пляжей и зоопарков. Неизменным условием для открытия этих объектов является соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил.

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, в регионе возобновить работу могут парки, скверы и пляжи. На их территории также можно работать летним кафе. Однако всё ещё запрещено проводить массовые мероприятия и открывать аттракционы.

Кроме этого, свои двери для забайкальцев откроют зоопарки. Исключением является работа детских (контактных) зоопарков.

- Второй этап снятия ограничений идёт в плановом темпе, скорость открытий сфер очень хорошая. Хочу сказать спасибо бизнесу за то, что выполняют все предписания и рекомендации Роспотребнадзора, – рассказал зампред краевого правительства Александр Бардалеев.
Забайкальский край коронавирус парки отдыха зоопарк
 
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