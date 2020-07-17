 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Июля

16 Июля

Популярное

В Бурятии фотоловушка сняла косулю-«мигранта»

В Бурятии фотоловушка сняла косулю-«мигранта»
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
«Заповедное Подлеморье» продолжает серию очерков «Кому в лесу жить хорошо»

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» поделилась фотографией косули -«мигранта». Косули кочуют весной из долины реки Верхняя Ангара в заказник «Фролихинский» на летние пастбища.

- Многие из них приходят истощёнными после глубокоснежья и неспокойной жизни. На одном снимке худосочная «мигрантка» весной, а на другом на этом же заповедном участке летом косуля уже во всей красе. Несомненно, косулям жить хорошо в этом лесу. А мы будем отслеживать, как живётся животным в «Заповедном Подлеморье» и информировать вас, - поделился старший научный сотрудник Геннадий Янкус. 
фотоловушка косуля
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии фотоловушка сняла косулю-«мигранта»
В Бурятии фотоловушка сняла косулю-«мигранта»
Общество, 17.07.2020
«Заповедное Подлеморье» продолжает серию очерков «Кому в лесу жить хорошо»
В Бурятии на первом этапе ЕГЭ рекордное число стобалльников
В Бурятии на первом этапе ЕГЭ рекордное число стобалльников
Общество, 17.07.2020
«Слушала подкасты, читала статьи и рецензии», - рассказала одна из выпускниц, набравшая 100 баллов
Детские лагеря в Бурятии этим летом не откроются
Детские лагеря в Бурятии этим летом не откроются
Общество, 17.07.2020
Детям этим летом предлагают только онлайн-мероприятия
Реки Уда и Китой в Иркутской области пошли на спад
Реки Уда и Китой в Иркутской области пошли на спад
Общество, 17.07.2020
Отправленные в районы возможного подтопления спасатели возвращаются
«Спасибо зрителям»: Солистам Бурятского театра оперы и балета присвоили «заслуженных»
«Спасибо зрителям»: Солистам Бурятского театра оперы и балета присвоили «заслуженных»
Общество, 17.07.2020
«Слёзы? Я думаю, буду улыбаться», - поделилась ведущая солистка Анна Петушинова
Автоинспекторы Бурятии проводят онлайн-уроки
Автоинспекторы Бурятии проводят онлайн-уроки
Общество, 17.07.2020
Недавний видеоурок посмотрели около 300 юных зрителей
В Бурятии начали перевозить 41-метровую статую божества
В Бурятии начали перевозить 41-метровую статую божества
Общество, 17.07.2020
Для того, чтобы перевезти статую, её разделили на 35 частей
В Бурятском цирке зрителей будут разрезать на восемь частей
В Бурятском цирке зрителей будут разрезать на восемь частей
Общество, 17.07.2020
В госцирке появился уникальный иллюзионный реквизит
В Бурятии снимают вторую часть фильма «Головар»
В Бурятии снимают вторую часть фильма «Головар»
Общество, 17.07.2020
В фильме вселенная Головара пересечётся со вселенной Виктора Цоя
Соцработникам в Бурятии купили велосипеды
Соцработникам в Бурятии купили велосипеды
Общество, 17.07.2020
За два года в Хоринском районе было куплено шесть велосипедов
Бурятия лишилась мужского чемпионата России по вольной борьбе-2020
Бурятия лишилась мужского чемпионата России по вольной борьбе-2020
Общество, 17.07.2020
Чемпионат России по вольной борьбе отдали вместо Бурятии Москве
В Бурятии отреставрируют старообрядческую усадьбу XIX века
В Бурятии отреставрируют старообрядческую усадьбу XIX века
Общество, 17.07.2020
В этой старинной усадьбе родился и вырос нынешний председатель общества культуры семейских Бурятии
В Бурятии центр для несовершеннолетних не был доступен инвалидам
В Бурятии центр для несовершеннолетних не был доступен инвалидам
Общество, 17.07.2020
Директор социально-реабилитационного центра получил штраф

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^