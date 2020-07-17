«Заповедное Подлеморье» продолжает серию очерков «Кому в лесу жить хорошо»
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» поделилась фотографией косули -«мигранта». Косули кочуют весной из долины реки Верхняя Ангара в заказник «Фролихинский» на летние пастбища.
- Многие из них приходят истощёнными после глубокоснежья и неспокойной жизни. На одном снимке худосочная «мигрантка» весной, а на другом на этом же заповедном участке летом косуля уже во всей красе. Несомненно, косулям жить хорошо в этом лесу. А мы будем отслеживать, как живётся животным в «Заповедном Подлеморье» и информировать вас, - поделился старший научный сотрудник Геннадий Янкус.
В Бурятии фотоловушка сняла косулю-«мигранта»
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