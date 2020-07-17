Будут приведены в порядок более двадцати домов в Правобережном и Октябрьском округах
15 и 16 августа в Иркутске пройдёт ежегодная акция «Фасадник» по приведению в порядок фасадов, заборов и дворов деревянных и каменных домов. Мероприятие организовано добровольцами при поддержке администрации города.
Акция проводится с 2017 года. Традиционно в ней участвуют местные жители, волонтёры, предприниматели. Уже приведено в порядок более 70 домов в разных районах Иркутска. В этом году планируется покрасить фасады более двадцати зданий в Правобережном и Октябрьском округах города. Актуальный список домов, их описание и расположение указаны на сайте акции.
Принять участие в предстоящем мероприятии может любой желающий, при этом обязательна регистрация на сайте. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Возрастное ограничение 0+
В Иркутске пройдет акция по покраске фасадов зданий
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Помимо этого, для посетителей откроют свои двери неконтактные зоопарки
Учебно-боевые пуски проводились электронным способом
Будут приведены в порядок более двадцати домов в Правобережном и Октябрьском округах
Среди работ скульптора «Мальчик с птичкой», бюсты Модогоева и Балдынова, скульптурная группа «Олени»
Пешеходный поход по Икатскому хребту состоялся в рамках проекта «Вершина Победы»
Работы были совершены Ан-26 на территории трёх районов
Народный театр «Содружество» стал победителем всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов
Особо отличились коллективы Тарбагатайского района
В них будут представлены растения, распространённые в Сибири и Дальнем Востоке
В жаркие дни возможна приостановка выдачи разрешений на посещение парка
Заявки на конкурс принимаются с 20 по 31 июля
Работы по реконструкции Цаган-Гольской системы планируют провести за счёт федерального бюджета
Было рассмотрено восемь объектов
С осуждёнными на связь вышел представитель клуба любителей кубика Рубика «Cube Club 03»
Представители фирмы-подрядчика утверждают, что штыри в портреты воинов рабочий вбивал поздно вечером, когда никого не было