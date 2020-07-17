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В Иркутске пройдет акция по покраске фасадов зданий

В Иркутске пройдет акция по покраске фасадов зданий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Будут приведены в порядок более двадцати домов в Правобережном и Октябрьском округах

15 и 16 августа в Иркутске пройдёт ежегодная акция «Фасадник» по приведению в порядок фасадов, заборов и дворов деревянных и каменных домов. Мероприятие организовано добровольцами при поддержке администрации города.

Акция проводится с 2017 года. Традиционно в ней участвуют местные жители, волонтёры, предприниматели. Уже приведено в порядок более 70 домов в разных районах Иркутска. В этом году планируется покрасить фасады более двадцати зданий в Правобережном и Октябрьском округах города. Актуальный список домов, их описание и расположение указаны на сайте акции.

Принять участие в предстоящем мероприятии может любой желающий, при этом обязательна регистрация на сайте. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Возрастное ограничение 0+
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