В Забайкалье для тушения пожаров провели искусственный вызов осадков

Работы были совершены Ан-26 на территории трёх районов



Накануне в Забайкальском крае специалисты Авиалесохраны провели работы по искусственному вызыванию осадков на территории Могочинского, Тунгиро-Олекминского и Сретенского районов.



Работы были проведены бортом Ан-26, оснащённым специальным подвесным оборудованием «Веер» с кассетами на 384 пиропатрона ПВ-26м и пультом управления запуском в салоне воздушного судна.



Работы по искусственному вызыванию осадков проводились в труднодоступных и удалённых районах, где действуют лесные пожары для стабилизации лесопожарной обстановки и сокращения числа возгораний, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.

