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В Забайкалье для тушения пожаров провели искусственный вызов осадков

В Забайкалье для тушения пожаров провели искусственный вызов осадков
Общество,  Фото:ФБУ «Авиалесохрана»
Работы были совершены Ан-26 на территории трёх районов

Накануне в Забайкальском крае специалисты Авиалесохраны провели работы по искусственному вызыванию осадков на территории Могочинского, Тунгиро-Олекминского и Сретенского районов.

Работы были проведены бортом Ан-26, оснащённым специальным подвесным оборудованием «Веер» с кассетами на 384 пиропатрона ПВ-26м и пультом управления запуском в салоне воздушного судна.

Работы по искусственному вызыванию осадков проводились в труднодоступных и удалённых районах, где действуют лесные пожары для стабилизации лесопожарной обстановки и сокращения числа возгораний, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
лесные пожары Забайкальский край
 
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