Иркутский театр выиграл грант в 2 миллиона рублей

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Иркутской области

Народный театр «Содружество» стал победителем всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов



Завершились отборочные этапы всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура – это мы!». Решением жюри определены 20 коллективов-лауреатов, обладателей грантов национального проекта «Культура». Среди победителей – народный театр «Содружество» Иркутского областного дома народного творчества.



- Лауреаты получат гранты в размере 2 млн рублей и смогут укрепить материальную базу, приобрести костюмы, аппаратуру, поставить новые концертные номера, организовать гастроли. 40 коллективов-финалистов получат дипломы I степени и вместе с лауреатами будут приглашены на заключительные мероприятия, которые, если позволит эпидемиологическая ситуация, пройдут осенью в Москве, – отметили в государственном российском доме народного творчества имени В.Д. Поленова.



Художественным руководителем, режиссёром театра «Содружество» является Александр Гречман. В 1990 году на базе ДК имени Куйбышева он создаёт театр. Первая работа – спектакль «Ромео, с добрым утром!». Актёры театра – студенты, преподаватели, служащие, рабочие, предприниматели, всего 15 человек. В 1993 году театр «Содружество» стал театральным коллективом Иркутского областного дома народного творчества. В 1996 году театр становится дипломантом в городской культурной акции «Третий глаз», в этом же году театр «Содружество» удостоен звания «Народный». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.



