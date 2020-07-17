Отправленные в районы возможного подтопления спасатели возвращаются
17 июля в Иркутской области группы спасателей и оперативные группы МЧС возвращаются в места постоянной дислокации из Нижнеудинского, Усольского и Ангарского районов. Уровни рек Уда и Китой идут на снижение.
На контроле находится гидрологическая обстановка на реке Иркут, в верховьях которой накануне отмечалось повышение уровня воды, не достигшее критической отметки.
- Мониторинг реки Иркут в населённых пунктах по его течению в двухчасовом режиме круглосуточно осуществляют гидропосты администраций муниципальных образований. В Главном управлении создан оперативный штаб, куда поступает информация. Прогноз об опасных и неблагоприятных погодных явлениях доведён до глав муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб, руководителей социально значимых объектов, старост населенных пунктов, руководителей всех видов пожарной охраны и спасательных подразделений по Иркутской области. В готовность к выдвижению в паводкоопасные районы приведены оперативные группы, проверены силы и средства к реагированию при ухудшении обстановки и готовность мест для временного размещения населения, - сообщил Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник Валерий Шанц.
По данным синоптиков, в ближайшие сутки местами по области прогнозируются кратковременные дожди, ночью в южных, верхнеленских и в Киренском районах, днём в северо-восточных районах дожди, местами сильные дожди, ночью в горах южного Прибайкалья очень сильные дожди. В отдельных районах в течение суток грозы. Ветер в южных, верхнеленских и северных районах 8-13 м/с, местами порывы до 23 м/с. 18 июля по области возможны грозы.
По информации ГУ МЧС по Иркутской области
Реки Уда и Китой в Иркутской области пошли на спад
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