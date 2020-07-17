«Спасибо зрителям»: Солистам Бурятского театра оперы и балета присвоили «заслуженных»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Слёзы? Я думаю, буду улыбаться», - поделилась ведущая солистка Анна Петушинова



Бурятский театр оперы и балета с гордостью объявил о присвоении звания «Заслуженный артист Республики Бурятия» ведущим солистам балетной труппы Анне Петушиновой и Михаилу Овчарову. Соответствующий указ подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.



Выпускница Бурятского государственного хореографического училища Анна Петушинова в минувшем сезоне стала первой балериной в истории Бурятии, получившей номинацию на «Золотую маску» за партию Нирити в балете «Талисман».



Выпускник Бурятского государственного хореографического училища Михаил Овчаров пришёл в театр в 2013 году. До этого он выступал в составе балетных трупп самых разнообразных школ и даже континентов, включая Королевский балет Новой Зеландии и балетный театр города Талса, США.



Анна Петушинова, ведущая солистка балетной труппы Бурятского театра оперы и балета:



- Звонок с новостью о присвоении звания застал меня в Санкт-Петербурге в 5:30 утра. Сквозь сон, помню, подумала: «Какое же классное начало красивого дня в красивом городе». Конечно, очень приятно, что мой творческий путь так высоко оценили, но кульминацией эмоций по такому важному поводу станет спектакль, на котором, как принято, почётный знак вручат на сцене. Сами понимаете, сейчас сложно предсказать, когда именно это произойдёт, но можно однозначно утверждать, что это будет совершенно особое выступление. Слёзы? Я думаю, буду улыбаться.



Верю, что новый для меня статус станет трамплином для дальнейшего развития карьеры. В планах продолжить творить на сцене и делиться опытом и знаниями с молодыми артистами, увлекать их в мир высокого искусства.



Ещё хочется выразить огромную благодарность своей семье и, прежде всего, маме. Только она знает, через что я прошла. Семья – моя главная опора. И, конечно, большое спасибо друзьям, коллегам и педагогам за крепкую поддержку и тактичные подсказки в работе. Руководству театра, за то, что он дышит и ищет новые направления для мощного, динамичного развития мире высокого искусства. И низкий поклон всем, кто меня знает, любит и ценит. Мы на одной энергетической волне, вдохновляем и наполняем друг друга. Это очень важно!



Михаил Овчаров, ведущий солист балетной труппы Бурятского театра оперы и балета:



- Первой реакцией после звонка из театра, с просьбой прийти и ознакомиться с приказом о присвоении мне звания, было удивление. Время сейчас непростое, вроде бы сидели без работы несколько месяцев, а тут такая новость. Приятная. Ведь разговоры, что меня могут отметить таким образом ходили давно, но вот именно в текущий момент никак не ожидал.



Теперь буду ждать эмоций от торжественного вечера с вручением на сцене. Пусть сейчас и трудно предсказать, когда и в каких обстоятельствах это произойдет, событие будет важным и волнительным для меня. Надеюсь, в сентябре театр уже будет открыт.



Откровенно говоря, личные награды и заслуги для меня ценны не сами по себе, а как подтверждение того, что я двигаюсь в правильном направлении. И звание «Заслуженный артист РБ» так же некая веха на пути. Знак того, что надо стремиться к большему, развиваться для покорения новых высот.



А сейчас хочу поблагодарить, прежде всего, тех, кто помогал мне раскрываться, как артисту. Морихиро Ивата, много лет руководивший нашей балетной труппой, можно сказать, исполнял мои самые сокровенные творческие желания, давая танцевать такие партии, о которых я и не мечтал, что вообще в жизни когда-нибудь станцую. Татьяна Михайловна Муруева очень много в меня вложила, раскрыв для меня самые тонкие грани балета. Баярто Цырендоржиевич Дамбаев с юных лет воспитывал во мне танцора. Благодарен родителям, которые всегда помогали, поддерживали меня и продолжают это делать, хотя к балету никакого отношения не имеют. В своем время меня отправили учиться, сами не зная, что из этого получится. Люблю и целую свою семью! И особые слова признательности нашим зрителям. За вдохновение!

