В Прибайкальском нацпарке продлён особый противопожарный режим

В жаркие дни возможна приостановка выдачи разрешений на посещение парка



В Иркутской области в лесах Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского государственного заповедника продлено действие особого противопожарного режима до 15 августа.



Для посетителей и гостей это значит одно: открытый огонь остаётся под запретом. Нельзя разводить костры даже в специально отведённых для этого местах. Запрещена пиротехника и так называемые «китайские фонарики». За соблюдением правил будут пристально следить государственные инспекторы участковых лесничеств, оперативные группы «Заповедного Прибайкалья».



Кроме этого, в особо жаркие и сухие дни с ветром возможна приостановка выдачи разрешений на посещение парка – при 4 и 5 классах пожарной опасности. Поэтому при подготовке путешествия стоит обратить внимание на прогноз синоптиков и уточнить наличие доступа на выбранную особо охраняемую природную территорию у сотрудников отдела туризма особо охраняемых территорий. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

