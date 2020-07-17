В жаркие дни возможна приостановка выдачи разрешений на посещение парка
В Иркутской области в лесах Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского государственного заповедника продлено действие особого противопожарного режима до 15 августа.
Для посетителей и гостей это значит одно: открытый огонь остаётся под запретом. Нельзя разводить костры даже в специально отведённых для этого местах. Запрещена пиротехника и так называемые «китайские фонарики». За соблюдением правил будут пристально следить государственные инспекторы участковых лесничеств, оперативные группы «Заповедного Прибайкалья».
Кроме этого, в особо жаркие и сухие дни с ветром возможна приостановка выдачи разрешений на посещение парка – при 4 и 5 классах пожарной опасности. Поэтому при подготовке путешествия стоит обратить внимание на прогноз синоптиков и уточнить наличие доступа на выбранную особо охраняемую природную территорию у сотрудников отдела туризма особо охраняемых территорий. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
В Прибайкальском нацпарке продлён особый противопожарный режим
Общество, Фото:
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