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Автоинспекторы Бурятии проводят онлайн-уроки

Автоинспекторы Бурятии проводят онлайн-уроки
Общество, 
Недавний видеоурок посмотрели около 300 юных зрителей

В читальном зале библиотеки №19 Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции в прямом эфире в соцсети провели для детей видеоурок по правилам дорожного движения.

Онлайн-урок просматривали около 300 юных зрителей. Сотрудники ГИБДД рассказали им о требованиях дорожной безопасности для велосипедистов, пешеходов и пассажиров.

Так, они напомнили, что перед началом велосипедной прогулки необходимо определить маршрут или площадку для катания на велосипеде, проверить исправность технического средства, а затем отправляться в путь. Также полицейские предупредили, что велосипедисту необходимо спешиваться перед переходом проезжей части.

Следующим вопросом для обсуждения стала тема безопасности юных пешеходов. Детям объяснили, как правильно и безопасно переходить дорогу. «Прежде чем начать движение, необходимо убедиться в отсутствии транспорта и только после этого переходить проезжую часть, - рассказывали автоинспекторы. – Недопустимо прослушивать в наушниках громкую музыку при пересечении дороги».

Родителям инспекторы по пропаганде напомнили о важности применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств во время поездок к местам отдыха. Также взрослых попросили обезопасить своих детей с помощью светоотражателей.

Дорожные полицейские и сотрудники библиотеки решили не останавливаться на достигнутом и продолжить цикл тематических онлайн-уроков, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

ГИБДД
 
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