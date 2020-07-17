Автоинспекторы Бурятии проводят онлайн-уроки

Недавний видеоурок посмотрели около 300 юных зрителей



В читальном зале библиотеки №19 Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции в прямом эфире в соцсети провели для детей видеоурок по правилам дорожного движения.



Онлайн-урок просматривали около 300 юных зрителей. Сотрудники ГИБДД рассказали им о требованиях дорожной безопасности для велосипедистов, пешеходов и пассажиров.



Так, они напомнили, что перед началом велосипедной прогулки необходимо определить маршрут или площадку для катания на велосипеде, проверить исправность технического средства, а затем отправляться в путь. Также полицейские предупредили, что велосипедисту необходимо спешиваться перед переходом проезжей части.



Следующим вопросом для обсуждения стала тема безопасности юных пешеходов. Детям объяснили, как правильно и безопасно переходить дорогу. «Прежде чем начать движение, необходимо убедиться в отсутствии транспорта и только после этого переходить проезжую часть, - рассказывали автоинспекторы. – Недопустимо прослушивать в наушниках громкую музыку при пересечении дороги».



Родителям инспекторы по пропаганде напомнили о важности применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств во время поездок к местам отдыха. Также взрослых попросили обезопасить своих детей с помощью светоотражателей.



Дорожные полицейские и сотрудники библиотеки решили не останавливаться на достигнутом и продолжить цикл тематических онлайн-уроков, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



