В Бурятии «Стрельцы» помогли «Искандерам» уничтожить «противника»

Учебно-боевые пуски проводились электронным способом



В Бурятии прошли тактико-специальные учения дислоцированных в республике соединений и воинских частей общевойскового объединения. Расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» ракетного соединений Восточного военного округа (ВВО) провели учебно-боевые пуски электронным способом. Позиции ракетчиков были развернуты на территории одного из полигонов ВВО в республике.



Расчёты пусковых установок электронными пусками ракет уничтожили командные пункты, колонны боевой техники условного противника, выявленные в ходе разведывательных действий. Точные координаты объектов условного противника установило разведывательное подразделение общевойскового объединения с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».



В мероприятиях боевой подготовки принимало участие более 400 военнослужащих и задействовано около 100 единиц военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

