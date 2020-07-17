Улан-удэнцы могут бесплатно сдать изношенные шины

Шины отправляют на утилизацию



В Улан-Удэ работают пункты бесплатного приема изношенных шин. Старые шины отправляют на утилизацию, а также на переработку.



Адреса, где размещены специальные контейнеры для шин, опубликовала администрация Улан-Удэ. Это:



- Проспект Автомобилистов, 5

- Улица Комарова, 119

- Улица Бабушкина, 190А

- Улица Кабанская, 54В



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