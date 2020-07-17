Шины отправляют на утилизацию
В Улан-Удэ работают пункты бесплатного приема изношенных шин. Старые шины отправляют на утилизацию, а также на переработку.
Адреса, где размещены специальные контейнеры для шин, опубликовала администрация Улан-Удэ. Это:
- Проспект Автомобилистов, 5
- Улица Комарова, 119
- Улица Бабушкина, 190А
- Улица Кабанская, 54В
Улан-удэнцы могут бесплатно сдать изношенные шины
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Слёзы? Я думаю, буду улыбаться», - поделилась ведущая солистка Анна Петушинова
Недавний видеоурок посмотрели около 300 юных зрителей
Шины отправляют на утилизацию
Для того, чтобы перевезти статую, её разделили на 35 частей
В госцирке появился уникальный иллюзионный реквизит
В фильме вселенная Головара пересечётся со вселенной Виктора Цоя
За два года в Хоринском районе было куплено шесть велосипедов
Сергей Чудов скончался на 65-м году жизни
Чемпионат России по вольной борьбе отдали вместо Бурятии Москве
В этой старинной усадьбе родился и вырос нынешний председатель общества культуры семейских Бурятии
Директор социально-реабилитационного центра получил штраф
Дожди ожидаются только на севере
Он пройдёт с 19 по 29 июля в четыре этапа
Ранее она получила золотую медаль «Гордость Забайкалья» за особые успехи в учёбе
В областном центре пройдёт открытый чемпионат региона по бодибилдингу и фитнесу