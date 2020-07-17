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Улан-удэнцы могут бесплатно сдать изношенные шины

Улан-удэнцы могут бесплатно сдать изношенные шины
Общество,  Фото:pixabay.com
Шины отправляют на утилизацию

В Улан-Удэ работают пункты бесплатного приема изношенных шин. Старые шины отправляют на утилизацию, а также на переработку.

Адреса, где размещены специальные контейнеры для шин, опубликовала администрация Улан-Удэ. Это:

- Проспект Автомобилистов, 5
- Улица Комарова, 119
- Улица Бабушкина, 190А
- Улица Кабанская, 54В 
утилизация мусор
 
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