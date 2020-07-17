Этапы соревнования проводятся в виде тренировочных тестовых заездов с раздельным стартом
В Бурятии продолжается республиканский кубок ветеранов шоссейного велоспорта. 19 июля на 9 км Спиртзаводского шоссе состоится тренировочный тестовый заезд среди спортсменов на шоссейных и горных велосипедах. Результаты заезда пойдут в зачёт 3-го этапа кубка.
Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию длиной 19 км. В связи с эпидемиологической обстановкой будет производится раздельный старт по одному человеку с интервалом в одну минуту. Гонщики обязаны соблюдать масочный режим и дистанцирование.
Регистрация пройдёт с 10:00 до 10:30, затем разминка в течение 25 минут. Старт первого участника в 11:00.
Предыдущие этапы в виде тренировочных заездов также прошли на Спиртзаводском шоссе 28 июня и 11 июля. Об этом сообщает федерация велосипедного спорта Бурятии.
В Бурятии проходит кубок ветеранов шоссейного велоспорта
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