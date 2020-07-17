В госцирке появился уникальный иллюзионный реквизит
В эти дни в государственном цирке Бурятии идёт процесс сборки уникального иллюзионного реквизита. По словам «мастера по волшебству» Анатолия Катанского, цирку Бурятии очень повезло – такой реквизит есть только в 2-3 экземплярах в мире.
- В России же такого оборудования нет ни у кого. Этот иллюзионный реквизит технически сложен, эксклюзивен и с его помощью можно выполнять экстремальные трюки. Но для их выполнения нужны многолетние репетиции, - рассказал мастер по волшебству.
В госцирке Бурятии появится новый жанр – телепортация, нестандартный вариант разрезания зрителя на восемь частей и еще многое другое, неподвластное обычному человеческому пониманию и восприятию. Компания Анатолия Катанского поставляет иллюзионный реквизит не только в столичные цирки, но и за пределы России. Иллюзионное оборудование приобрели при поддержке минкультуры Бурятии.
- Мы работаем с теми, кому доверяем. Аппараты создаём в ограниченном количестве. В год всего 10. В вашем же цирке сейчас собираем четыре аппарата. Мы с супругой Еленой создаём трюки, а наши дети выступают по всему миру, - поделился специалист.
Семейная компания Катанского работает уже более 20 лет, а их дети вошли в восьмёрку лучших иллюзионистов мира, сообщили в пресс-службе минкультуры республики.
В Бурятском цирке зрителей будут разрезать на восемь частей
Общество, Фото:
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