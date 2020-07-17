Заявки на конкурс принимаются с 20 по 31 июля
В Улан-Удэ с 20 июля начинается приём документов на соискание грантов городской администрации в сфере культуры и искусства. С целью создания условий для развития культурно-творческой деятельности, поддержки этнонациональных, культурных традиций, содействия развитию межнациональных связей утверждены три гранта по 100000 рублей.
К участию в конкурсе допускаются организации и учреждения культуры и искусства, образовательные учреждения независимо от их организационно-правовой формы, общественные организации, творческие коллективы, авторы, художники и мастера, солисты-исполнители, осуществляющие творческую деятельность как индивидуально, так и в организациях культуры и искусства.
Конкурсные заявки и прилагаемые к ним документы принимаются в комитете по культуре администрации Улан-Удэ в рабочие дни. Заявки принимаются до 31 июля, сообщает пресс-служба ведомства.
В Улан-Удэ раздадут 3 гранта в сфере культуры и искусства
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