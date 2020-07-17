Соцработникам в Бурятии купили велосипеды

За два года в Хоринском районе было куплено шесть велосипедов



В отделении социального обслуживания на дому Хоринского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов трудятся 17 социальных работников. Они обслуживают 111 людей пожилого возраста и инвалидов из сёл Георгиевское, Ашанга, Ониноборск, Хоринск, Санномыск, Хасурта, Тэгда, Удинск, Барун Хасурта, Хасурта, Додо-Гол.



Труд социальных работников нелёгок: купить и доставить продукты, лекарства, промтовары - вес сумки может составлять до семи килограмм. Расстояние от магазина или аптеки может быть более одного километра. В зависимости от договора на оказание социальных услуг на дому, в обязанности социальных работников также может входить колка дров, доставка воды и многое другое.



Услуги оказываются ежедневно по графику, обычно своих подопечных социальные работники обходят пешком. Учитывая то, что социальными работниками в основном работают женщины, руководство учреждения приобрело им велосипеды.



Так за два года приобретено шести велосипедов. В дальнейшем планируется обеспечить транспортным средством всех социальных работников, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.



