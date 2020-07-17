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В Бурятии отреставрируют старообрядческую усадьбу XIX века

В Бурятии отреставрируют старообрядческую усадьбу XIX века
Общество,  Фото:сайт минкультуры Бурятии
В этой старинной усадьбе родился и вырос нынешний председатель общества культуры семейских Бурятии

16 июля в селе Нижний Жирим Тарбагатайского района Бурятии начали реставрацию усадьбы XIX века. Председатель РОО «Общество культуры семейских Бурятии» Сергей Петров и эксперт Лариса Николаева презентовали проект «Архитектурная реставрация старообрядческой усадьбы XIX века». Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, сообщили в пресс-службе минкультуры республики.

- Родовая усадьба построена в 1885 году, мы подали заявку на президентский грант с целью реставрации. Дом сохранился, а также утварь в нём, надворные постройки, амбары, зимовье, баня, колодец — в хорошем состоянии, в том виде, в котором они выглядели изначально, чтобы сохранить уникальную исчезающую культуру надо отреставрировать. Уникальность в том, что это не перевезённый дом, как многие другие, а исконно построенный на этой земле, в Нижнем Жириме. Я в этом доме родился, до восьми лет жил в нём. Нижний Жирим основали именно старообрядцы. Этот проект позволит нам обновить его и сделать усадьбу первым в Бурятии музеем, где можно будет вживую увидеть, как в Сибири жили семейские (старообрядцы), — рассказал Сергей Петров.



Представители минкультуры и минтуризма Бурятии отметили, что такие проекты украшают республику и делают ее более заманчивой для туристов, привносят в современный мир частичку истории о безвозвратно ушедшей культуре, о бытовавшем когда-то традиционном укладе.

- Туристическая отрасль развивается, у нас появляются интересные проекты, нашей культурой интересуются руководители федеральных министерств. Нам нужно развивать туризм, мы можем организовать круглогодичный отдых. У семейских неповторимая культура, нам нужно её восстанавливать и знакомить туристов с тем, чем мы безмерно гордимся. Проект хороший, он поможет развить туризм не только в Тарбагатайском районе, но и в Бурятии, - отметил депутат Анатолий Кушнарев.

О том, какой объем работы предстоит в связи с реставрацией, рассказала Лариса Николаева.

- Я делала научное обоснование проекта. Впереди строительные работы, оформление документов. Паспортизация, документация и научные исследования. Сегодня мы видим начальный этап работы. Зимовье разобрали. Хочется выделить, что всю древесину заменят, отремонтируют кровлю. Реставрация необходима, чтобы сохранить традицию, консервировать, обработать, так чтобы молодому поколению было что показывать. У нас появился шанс спасти исчезающую культуру. К тому же ни один памятник старообрядческий не входит в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. У нас есть все шансы подать усадьбу в этот реестр, но перед этим нам предстоит сделать большую работу, - отметила Лариса Николаева.

Сергей Петров пригласил всех посетить усадьбу через полгода, к этому времени реставрация будет завершена.

- Я в этом доме родился и вырос. У меня с ним связаны самые теплые воспоминания. Когда был ребёнком, я был счастлив от парного молока и краюшки чёрного хлеба, ели всё, что выросло в огороде, куры яйца несли, коровы были, свиньи. Мой дедушка прошёл три войны. В Великую Отечественную был сильно ранен, бабушка получила похоронку, а он пришёл с войны живой. У меня до сих пор хранится похоронка. В 1998 году дедушка умер. С 2005 года усадьба использовалась как молитвенный дом, у нас иконостас старинный сохранился. Мы отреставрируем дом, амбар, зимовье, стайку, завозни (постройка для хранения инструментов), заплот (своеобразный забор), ворота. Сохранится расположение надворных построек. Приезжайте к нам через полгода, всё увидите своими глазами, - рассказал Сергей Петров.


реставрация старообрядцы
 
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