В Бурятии центр для несовершеннолетних не был доступен инвалидам

Директор социально-реабилитационного центра получил штраф



Прокуратура по обращению органа опеки и попечительства администрации Заиграевского района провела проверку в Заиграевском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Проверка выявила нарушения закона о социальной защите инвалидов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В центре не были обеспечены условия для пребывания в здании маломобильных групп населения. Вход в приёмно-карантинное отделение не был оборудован пандусом. Пороги и входные проемы не соответствовали требованиям законодательства. Отсутствовала информирующая тактильная табличка с использованием рельефных знаков и символов.



По постановлению прокурора района директор социально-реабилитационного центра привлечён к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур). Ему назначен штраф.



Кроме того, прокурор предъявил в суд исковое заявление к министерству социальной защиты республики, Заиграевскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних об устранении нарушений закона о социальной защите инвалидов. Требования были добровольно исполнены, потому производство по делу прекращено.



