Дожди ожидаются только на севере
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 17 июля, по северу республики местами кратковременные дожди, грозы, по остальной территории преимущественно без осадков, утром местами туман.
Ветер северо-западный 7-12, местами до 15-18 м/с. Температура днём +19,+24.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 13 м/с. Температура днём +20,+22.
В Бурятии улучшается погода
Общество, Фото:
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