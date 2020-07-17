В Бурятии улучшается погода

Дожди ожидаются только на севере



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 17 июля, по северу республики местами кратковременные дожди, грозы, по остальной территории преимущественно без осадков, утром местами туман.



Ветер северо-западный 7-12, местами до 15-18 м/с. Температура днём +19,+24.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 13 м/с. Температура днём +20,+22.

