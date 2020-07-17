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В Бурятии улучшается погода

В Бурятии улучшается погода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дожди ожидаются только на севере

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 17 июля, по северу республики местами кратковременные дожди, грозы, по остальной территории преимущественно без осадков, утром местами туман.

Ветер северо-западный 7-12, местами до 15-18 м/с. Температура днём +19,+24.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 13 м/с. Температура днём +20,+22. 
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