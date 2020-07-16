«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с самого красивого государственного экзамена
В Улан-Удэ в Бурятском республиканском хореографическом колледже сегодня, 16 июля, прошёл государственный экзамен. Выпускники учреждения представили комиссии сольный танец – свою итоговую квалификационную работу.
- Сегодня прошёл последний заключительный экзамен, выпускная квалификационная работа студентов выпускного курса. Выпустились 11 человек, из них шесть юношей и пять девушек. Все наши выпускники в дальнейшем будут либо учиться в высших учебных заведениях по своему направлению «Культура и искусство», либо работать в театрах России. Некоторых наших выпускников уже пригласили в разные театры. Сегодня также прошло вручение дипломов об окончании нашего колледжа. Дипломы вручили в театре оперы и балета, - рассказал «Байкал-Daily» директор колледжа Доржо Дугаржапов.
Он отметил, что «выпуск шикарный». Государственная аттестационная комиссия очень высоко оценила работы вчерашних студентов.
Выпускники закончили колледж по специальности «Искусство балета» (квалификация – артист балета, преподаватель).
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 июля в Бурятском республиканском хореографическом колледже имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева состоялся государственный экзамен по дуэтному танцу. В условиях пандемии коронавируса ученики так же, как сегодня, танцевали в масках, а партнёры танцевали на безопасном расстоянии друг от друга.
Всего студенты выпускного курса сдали пять госэкзаменов.
Выпускники Бурятского хореографического колледжа сдали госэксзамен. Фоторепортаж
Общество, Фото:
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