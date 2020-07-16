Первые 100 баллов зафиксированы на ЕГЭ по литературе и информатике
Администрация Улан-Удэ озвучила результаты единых государственных экзаменов по географии, литературе и информатике, которые проводились 3 июля.
34 выпускника в Улан-Удэ набрали свыше 90 баллов.
Девять из них получили максимальный результат в 100 баллов: сразу семь человек набрали максимальное количество баллов по литературе, а один получил 100 баллов по информатике. Среди них - выпускники школ № 8, 9, 25, 63, 64, а также лингвистической гимназии №3 и гимназии №14.
⠀
Кроме этого, по 90 баллов набрали три выпускника, по 92 балла - пять, по 94 балла - семь, по 96 баллов - двое и по 97 баллов - шесть человек.
В Улан-Удэ появились восемь стобалльников по ЕГЭ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Из-за ливневых дождей их жильё было подтоплено
К заготовке кормов приступили в 5 районах республики
Первые 100 баллов зафиксированы на ЕГЭ по литературе и информатике
Краевое правительство автоматически продлевает договора аренды до 1 марта 2021 года
Врио губернатора провёл оперативное совещание по этому вопросу
Развивать экотуризм предлагается в трёх заказниках, местности «Побережье Байкала» и нацпарке «Тункинский»
Самой массовой дружиной Бурятии был коллектив локомотиво-вагоноремонтного завода
Также туристы убивают кустарники и деревья синтетическими лентами
Сотрудники ГИБДД и ПДН провели профилактический рейд «Юный велосипедист» на улицах Железнодорожного района Улан-Удэ
«Байкал - моя Родина, и мне очень дорог весь этот регион», - отмечает звезда
Видео сняли в разных местах – от астрономической обсерватории до ущелья Тэмэлик
Коммунальщики откачали с улиц более двух тысяч кубометров воды
Турнир проходил по швейцарской системе
В заказнике живут очень любопытные медведи
Сбор дикоросов разрешат с 3 августа