В Улан-Удэ появились восемь стобалльников по ЕГЭ

Первые 100 баллов зафиксированы на ЕГЭ по литературе и информатике



Администрация Улан-Удэ озвучила результаты единых государственных экзаменов по географии, литературе и информатике, которые проводились 3 июля.



34 выпускника в Улан-Удэ набрали свыше 90 баллов.



Девять из них получили максимальный результат в 100 баллов: сразу семь человек набрали максимальное количество баллов по литературе, а один получил 100 баллов по информатике. Среди них - выпускники школ № 8, 9, 25, 63, 64, а также лингвистической гимназии №3 и гимназии №14.

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Кроме этого, по 90 баллов набрали три выпускника, по 92 балла - пять, по 94 балла - семь, по 96 баллов - двое и по 97 баллов - шесть человек.



