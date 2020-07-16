В Бурятии территорию у «женского» источника замусорили куклами

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

Также туристы убивают кустарники и деревья синтетическими лентами



В Бурятии люди начали оставлять мусор в видео кукол и игрушек у «женского» источника в местности Хонгор-Уула в Тункинском районе.



- Раньше здесь не было такого, чтобы мусор оставляли у источников. К примеру, у «женского» источника люди начали оставлять куклы и игрушки, а у «почечного» источника кустарники и деревья обвешали синтетическими лентами, - рассказала заместитель начальника отдела науки и экологического просвещения национального парка «Тункинский» Анжела Ильина.



Синтетические хадаки, хии-морины, зурамы, сэмэлгэ на живые деревья убивают живые деревья. Ни ламы, ни шаманы не позволяют душить деревья и кустарники подобными тряпками. Эта губительная мода почему-то распространена среди туристов последние годы. Жителей Бурятии не раз призывали отказаться от подобных действий и помогать снимать ленты с деревьев.



В этой местности пришлось провести экологическую акцию.



- В рамках субботника специалисты национального парка «Тункинский» прибыли в запланированное место для уборки территории от скопившегося мусора. В результате экологического десанта было вывезено семь кубов различного мусора — бутылки, консервные банки, пластик, - сообщили в национальном парке.



В отделе науки и экологического просвещения отметили, что взятых мешков не хватило для уборки «урожая» прошлого года. Здесь необходим ещё один субботник, так как часть мусора находится непосредственно на площадках возле источников.



- На источники Хонгор-Уула приезжают, чтобы отдохнуть и поправить здоровье на лоне первозданной природы, но оставленный мусор превращает их в свалку. Каждый год от схода снега до появления первых заморозков здесь стоят десятки палаток, туристы посещают дикие источники, рыбачат на реке Харагун, собирают ягоды, грибы, они лишь не собирают только мусор, оставленный после себя, - отметили в Тункинском национальном парке.



Почему не стоит мусорить в лесу?



Во-первых, в процессе разложения химические элементы попадают в почву и грунтовые воды, затем в родники. Различные химические вещества вступают между собой в реакции и могут непредсказуемо влиять на здоровье человека.



В-вторых, в поисках еды на «туристические» свалки выходят животные и прилетают птицы. Вместе с пищей они поглощают целлофан и другие, не перевариваемые предметы, что влечёт их гибель.



В-третьих, на битом стекле в лесу могут легко пораниться отдыхающие дети, туристы, грибники и те же животные.

