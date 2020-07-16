Рейд «Юный велосипедист» провели в Улан-Удэ

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Сотрудники ГИБДД и ПДН провели профилактический рейд «Юный велосипедист» на улицах Железнодорожного района Улан-Удэ



Полицейские побеседовали с юными любителями велосипедной езды о важности соблюдения правил дорожного движения. Велосипедистов предупредили, что выезд на дороги общего пользования и самостоятельные поездки разрешены детям старше 14 лет. Ребятам младшего возраста безопаснее кататься на площадках, ограниченных для доступа автотранспорта. «Помните, что при пересечении пешеходного перехода вы обязаны спешиться с велосипеда и катить его рядом», - объясняли автоинспекторы.



Сотрудники ПДН, в свою очередь, призвали ребят не оставлять без внимания свои велосипеды и бережно относиться к своему имуществу, не доверяя его посторонним. Также они посоветовали оборудовать велотранспорт противоугонными средствами защиты.



Родителей юных велосипедистов сотрудники полиции попросили не оставлять без присмотра детей и организовать для них безопасный досуг. Они порекомендовали взрослым разместить на детской одежде, велосипедах и самокатах яркие световозвращающие элементы, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



