В Забайкалье появилась первая в этом году стобалльница по ЕГЭ

Ранее она получила золотую медаль «Гордость Забайкалья» за особые успехи в учёбе



В Забайкалье выпускница краевого лицея-интерната Екатерина Верхотурова сдала ЕГЭ по информатике и ИКТ на 100 баллов.



Экзаменационная работа по информатике и ИКТ состояла из двух частей, включающих в себя 27 заданий. На её выполнение было отведено 3 часа 55 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов. Екатерина набрала максимальные 100 баллов.



- Поздравляю Екатерину с успешной сдачей первого экзамена. Отмечу, что выпускница в этом году получила золотую медаль «Гордость Забайкалья» за особые успехи в учении», – комментирует министр образования, науки и молодежной политики Наталья Бянкина.



Основной период сдачи ЕГЭ в этом году проходит с 3 по 25 июля. В Забайкалье соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора при проведении экзаменов , сообщает пресс-служба минобразования края.

