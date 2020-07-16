В Бурятии боксёры снялись в эффектных роликах













































Как сообщал «Байкал-Daily», федерация бокса Бурятии недавно представила видео,

Как сообщал «Байкал-Daily», федерация бокса Бурятии недавно представила видео, героем которого стал мастер спорта международного класса, ныне тренер Бато-Мунко Ванкеев . Съёмки проводились в зрелищном месте – на обзорной площадке на вершине в Иволгинском районе, которую в народе прозвали Ставкой Чингисхана.

Федерация бокса Бурятии опубликовала на своих официальных страницах в социальных сетях ролики со своими спортсменами.Эффектные видео сняты в разных местах. Людмила Воронцова снялась рядом с Физкультурно-спортивным комплексом в Улан-Удэ, Борис Зориктуев – около Иволгинского дацана, Наталья Шадрина – на площади Советов в столице Бурятии, Батор Сагалуев – рядом с Тункинскими гольцами, Дарима Сандакова – на берегу Байкала, Бимба Гыргенов – в селе Выдрино, Кристина Ткачёва рядом с Дворцом культуры ЛВРЗ.Также боксёр Баир Батлаев тренируется на видео в сакральном месте Бурхан-Баабай, Николай Харанахоев – рядом с радиоастрономической обсерваторией «Бадары», Ангелина Кабакова – около Свято-Одигитриевского собора, Радна Цыбиков – в ущелье Тэмэлик.Ролики сняли в рамках международного Дня бокса, который отмечается 22 июля.