В Забайкалье возобновляют работу 6 санаторно-курортных организаций

Общество, Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края

Открываются учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность



В Забайкальском крае отменены ограничительные меры, связанные с деятельностью санаторно-курортных организаций в регионе. Постановление, позволяющее возобновить работу таким учреждениям, подписано губернатором 15 июля.



- Мы продолжаем открывать разные сферы, где работа была остановлена из-за пандемии, – рассказал зампред правительства региона Александр Бардалеев. – Лето ещё не закончилось, и санатории успеют поработать. Впереди много работы, и ещё немало предприятий, которые ждут возобновления деятельности. Мы работаем оперативно и просим от бизнеса соблюдать все требования безопасности.



Открытие санаторно-курортных организаций возможно только при наличии лицензии на медицинскую деятельность. Возобновляют работу санаторий «Дарасун», комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский», санаторно-курортная организация общероссийского профессионального союза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ, реабилитационные центры «Спасатель», «Топаз» и «Шиванда».



При этом работать учреждения могут только при соблюдении установленных санитарно-эпидемиологических правил, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

