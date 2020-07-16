Открываются учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность
В Забайкальском крае отменены ограничительные меры, связанные с деятельностью санаторно-курортных организаций в регионе. Постановление, позволяющее возобновить работу таким учреждениям, подписано губернатором 15 июля.
- Мы продолжаем открывать разные сферы, где работа была остановлена из-за пандемии, – рассказал зампред правительства региона Александр Бардалеев. – Лето ещё не закончилось, и санатории успеют поработать. Впереди много работы, и ещё немало предприятий, которые ждут возобновления деятельности. Мы работаем оперативно и просим от бизнеса соблюдать все требования безопасности.
Открытие санаторно-курортных организаций возможно только при наличии лицензии на медицинскую деятельность. Возобновляют работу санаторий «Дарасун», комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский», санаторно-курортная организация общероссийского профессионального союза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ, реабилитационные центры «Спасатель», «Топаз» и «Шиванда».
При этом работать учреждения могут только при соблюдении установленных санитарно-эпидемиологических правил, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье возобновляют работу 6 санаторно-курортных организаций
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