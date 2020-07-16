Краевое правительство автоматически продлевает договора аренды до 1 марта 2021 года
Любые физические и юридические лица, арендующие земельные участки, которые находятся в собственности Забайкальского края, могут воспользоваться новой мерой поддержки, введённой федеральным законодательством в связи с распространением коронавирусной инфекции.
- Наше ведомство принимает заявления об автоматическом продлении договора аренды с 8 июня 2020 года до 1 марта 2021 года от арендаторов, у которых срок договора не истёк. По 30 земельным участкам, находящимся в краевой собственности, уже увеличены сроки действия договоров аренды, – подчеркнул руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края Сергей Быстров.
По его словам, эта мера поддержки распространяется на арендаторов, работающих в любых сферах деятельности – владельцев кафе, торговых центров, автозаправочных станций, производственных зданий, складов – ограничений по видам деятельности нет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье продлён срок аренды земельных участков
Общество, Фото:
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