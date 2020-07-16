В Иркутске бодибилдеры поборются за кубок Байкала

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В областном центре пройдёт открытый чемпионат региона по бодибилдингу и фитнесу



12 сентября в Иркутске состоится турнир по бодибилдингу, фитнесу и фитнес-бикини «Кубок Байкала». Первая часть соревнований пройдёт с 11:00 до 14:00. Вторую проведут с 15:00 до 18.00. Местом проведения турнира станет дворец спорта «Труд».



Приём стартовых и членских взносов, комиссия по допуску планируется на 11 сентября с 10:00 часов в гостинице «Иркутск». Расписание будет опубликовано в день окончания подачи предварительных заявок – 1 сентября.



К участию допускаются девочки до 15 лет, юниоры и юниорки (с 18 до 23 лет), взрослые (старше 23 лет), «мастера»-женщины ( с 35 до 40 лет и старше 40 лет), «мастера»-мужчины (старше 40 лет). Соревнования пройдут по бодибилдингу, классическому бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу, фитнес-бикини, пляжному бодибилдингу, «классик физик» (Classic Physique), атлетическому бодибилдингу (Muscular Physique), фит-модели и велнес-фитнесу. Спортсмены могут принять участие только в одной номинации.



Победители и призёры награждаются кубками, медалями и дипломами. Об этом сообщает федерация бодибилдинга и фитнеса Иркутской области.



Возрастное ограничение 6+

