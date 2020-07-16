 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Июля

15 Июля

Популярное

В Иркутске бодибилдеры поборются за кубок Байкала

В Иркутске бодибилдеры поборются за кубок Байкала
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В областном центре пройдёт открытый чемпионат региона по бодибилдингу и фитнесу

12 сентября в Иркутске состоится турнир по бодибилдингу, фитнесу и фитнес-бикини «Кубок Байкала». Первая часть соревнований пройдёт с 11:00 до 14:00. Вторую проведут с 15:00 до 18.00. Местом проведения турнира станет дворец спорта «Труд».

Приём стартовых и членских взносов, комиссия по допуску планируется на 11 сентября с 10:00 часов в гостинице «Иркутск». Расписание будет опубликовано в день окончания подачи предварительных заявок – 1 сентября.

К участию допускаются девочки до 15 лет, юниоры и юниорки (с 18 до 23 лет), взрослые (старше 23 лет), «мастера»-женщины ( с 35 до 40 лет и старше 40 лет), «мастера»-мужчины (старше 40 лет). Соревнования пройдут по бодибилдингу, классическому бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу, фитнес-бикини, пляжному бодибилдингу, «классик физик» (Classic Physique), атлетическому бодибилдингу (Muscular Physique), фит-модели и велнес-фитнесу. Спортсмены могут принять участие только в одной номинации.

Победители и призёры награждаются кубками, медалями и дипломами. Об этом сообщает федерация бодибилдинга и фитнеса Иркутской области.

Возрастное ограничение 6+
турнир соревнования кубок бодибилдинг фитнес Иркутская область спорт культуризм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Новый ледовый дворец в Иркутске передаст часть помещений хоккейному клубу
Новый ледовый дворец в Иркутске передаст часть помещений хоккейному клубу
Общество, 16.07.2020
Срок безвозмездного пользования составит не менее 10 лет
В Бурятии выбирают лучшего в горловом пении
В Бурятии выбирают лучшего в горловом пении
Общество, 16.07.2020
Идёт голосование по вручению приза зрительских симпатий республиканского фестиваля «Дыхание Земли»
В Забайкалье возобновляют работу 6 санаторно-курортных организаций
В Забайкалье возобновляют работу 6 санаторно-курортных организаций
Общество, 16.07.2020
Открываются учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность
Выпускники Бурятского хореографического колледжа сдали госэксзамен. Фоторепортаж
Выпускники Бурятского хореографического колледжа сдали госэксзамен. Фоторепортаж
Общество, 16.07.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с самого красивого государственного экзамена
В Бурятии заявили о недочётах на территории вокруг школы в Поселье
В Бурятии заявили о недочётах на территории вокруг школы в Поселье
Общество, 16.07.2020
Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова провела совещание по проблемам школы Поселье
В Иркутске эвакуированные жители возвращаются в свои дома
В Иркутске эвакуированные жители возвращаются в свои дома
Общество, 16.07.2020
Из-за ливневых дождей их жильё было подтоплено
В Бурятии стартовала кормозаготовительная кампания
В Бурятии стартовала кормозаготовительная кампания
Общество, 16.07.2020
К заготовке кормов приступили в 5 районах республики
В Улан-Удэ появились восемь стобалльников по ЕГЭ
В Улан-Удэ появились восемь стобалльников по ЕГЭ
Общество, 16.07.2020
Первые 100 баллов зафиксированы на ЕГЭ по литературе и информатике
В Забайкалье продлён срок аренды земельных участков
В Забайкалье продлён срок аренды земельных участков
Общество, 16.07.2020
Краевое правительство автоматически продлевает договора аренды до 1 марта 2021 года
Над Иркутской области нависла угроза подтопления территорий
Над Иркутской области нависла угроза подтопления территорий
Общество, 16.07.2020
Врио губернатора провёл оперативное совещание по этому вопросу
Бурятия подала заявки на создание туристско-рекреационных кластеров
Бурятия подала заявки на создание туристско-рекреационных кластеров
Общество, 16.07.2020
Развивать экотуризм предлагается в трёх заказниках, местности «Побережье Байкала» и нацпарке «Тункинский»
Фильм об истории народных дружин сняли в Бурятии
Общество, 16.07.2020
Самой массовой дружиной Бурятии был коллектив локомотиво-вагоноремонтного завода
В Бурятии территорию у «женского» источника замусорили куклами
В Бурятии территорию у «женского» источника замусорили куклами
Общество, 16.07.2020
Также туристы убивают кустарники и деревья синтетическими лентами
Рейд «Юный велосипедист» провели в Улан-Удэ
Рейд «Юный велосипедист» провели в Улан-Удэ
Общество, 16.07.2020
Сотрудники ГИБДД и ПДН провели профилактический рейд «Юный велосипедист» на улицах Железнодорожного района Улан-Удэ
Шоумен Сергей Зверев прилетел на Байкал
Шоумен Сергей Зверев прилетел на Байкал
Общество, 16.07.2020
«Байкал - моя Родина, и мне очень дорог весь этот регион», - отмечает звезда  

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^