В областном центре пройдёт открытый чемпионат региона по бодибилдингу и фитнесу
12 сентября в Иркутске состоится турнир по бодибилдингу, фитнесу и фитнес-бикини «Кубок Байкала». Первая часть соревнований пройдёт с 11:00 до 14:00. Вторую проведут с 15:00 до 18.00. Местом проведения турнира станет дворец спорта «Труд».
Приём стартовых и членских взносов, комиссия по допуску планируется на 11 сентября с 10:00 часов в гостинице «Иркутск». Расписание будет опубликовано в день окончания подачи предварительных заявок – 1 сентября.
К участию допускаются девочки до 15 лет, юниоры и юниорки (с 18 до 23 лет), взрослые (старше 23 лет), «мастера»-женщины ( с 35 до 40 лет и старше 40 лет), «мастера»-мужчины (старше 40 лет). Соревнования пройдут по бодибилдингу, классическому бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу, фитнес-бикини, пляжному бодибилдингу, «классик физик» (Classic Physique), атлетическому бодибилдингу (Muscular Physique), фит-модели и велнес-фитнесу. Спортсмены могут принять участие только в одной номинации.
Победители и призёры награждаются кубками, медалями и дипломами. Об этом сообщает федерация бодибилдинга и фитнеса Иркутской области.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске бодибилдеры поборются за кубок Байкала
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Срок безвозмездного пользования составит не менее 10 лет
Идёт голосование по вручению приза зрительских симпатий республиканского фестиваля «Дыхание Земли»
Открываются учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с самого красивого государственного экзамена
Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова провела совещание по проблемам школы Поселье
Из-за ливневых дождей их жильё было подтоплено
К заготовке кормов приступили в 5 районах республики
Первые 100 баллов зафиксированы на ЕГЭ по литературе и информатике
Краевое правительство автоматически продлевает договора аренды до 1 марта 2021 года
Врио губернатора провёл оперативное совещание по этому вопросу
Развивать экотуризм предлагается в трёх заказниках, местности «Побережье Байкала» и нацпарке «Тункинский»
Самой массовой дружиной Бурятии был коллектив локомотиво-вагоноремонтного завода
Также туристы убивают кустарники и деревья синтетическими лентами
Сотрудники ГИБДД и ПДН провели профилактический рейд «Юный велосипедист» на улицах Железнодорожного района Улан-Удэ
«Байкал - моя Родина, и мне очень дорог весь этот регион», - отмечает звезда