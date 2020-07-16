Турнир проходил по швейцарской системе
В исправительной колонии №2 в Улан-Удэ состоялось первенство среди осуждённых по настольному теннису.
Турнир проходил по швейцарской системе. В роли судьи выступил кандидат в мастера спорта по настольному теннису, сотрудник отдела по воспитательной работе с осуждёнными Михаил Хайдуков.
- В результате упорной и интересной борьбы определились лидеры, между которыми и развернулась нешуточная борьба за призовые места, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии прошло первенство по настольному теннису
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