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В улан-удэнской колонии прошло первенство по настольному теннису

В улан-удэнской колонии прошло первенство по настольному теннису
Общество,  Фото:pixabay.com
Турнир проходил по швейцарской системе

В исправительной колонии №2 в Улан-Удэ состоялось первенство среди осуждённых по настольному теннису.

Турнир проходил по швейцарской системе. В роли судьи выступил кандидат в мастера спорта по настольному теннису, сотрудник отдела по воспитательной работе с осуждёнными Михаил Хайдуков.

- В результате упорной и интересной борьбы определились лидеры, между которыми и развернулась нешуточная борьба за призовые места, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

колония спорт настольный теннис
 
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