Срок безвозмездного пользования составит не менее 10 лет
Соглашение о намерении передать клубу «Байкал-Энергия» часть помещений нового ледового дворца «Байкал» в Иркутске было подписано 15 июля в присутствии главы региона Игоря Кобзева, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
До 10 августа 2020 года министерство спорта и министерство имущественных отношений Иркутской области намерены передать ХК «Байкал-Энергия» помещения для тренировок и базирования команды, проведения матчей, площади для размещения информации о предстоящих играх. Предполагается, что срок такого безвозмездного пользования составит не менее 10 лет.
- Хоккей в нашей области пользуется особой популярностью. И наша первоочередная задача – создать достойные условия для спортсменов: любителей и профессионалов, начинающих хоккеистов и мастеров. Уверен, что подписание этого соглашения станет важной вехой в истории иркутского хоккея, - подчеркнул глава региона.
Справка
Команда мастеров ХК «Байкал-Энергия» является единственной командой, представляющей Иркутскую область в суперлиге по хоккею с мячом. В 2015 году клуб был обладателем кубка России по хоккею с мячом. Победил в 2009 году в международном турнире Reebok Jofa Sportservice Cup. Серебряный (2016,2017) и бронзовый (2015 г., 2018 г.) призёр чемпионатов России.
Сейчас в команде ХК «Байкал-Энергия» насчитывается 19 хоккеистов, в текущем году заключены контракты с пятью новыми игроками. Впервые в истории за команду будет играть легионер из Швеции Мартин Ландстрём.
Новый ледовый дворец в Иркутске передаст часть помещений хоккейному клубу
Общество, Фото:
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