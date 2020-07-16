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В Бурятии биогаз добывают из высушенного навоза

В Бурятии биогаз добывают из высушенного навоза
Общество, 
Оборудование по добыче топлива из кизяка появилось недалеко от дацана

В Бурятии на специальном оборудовании добывают биогаз из кизяка (высушенного навоза). Об этом поделились представители Буддийской Традиционной Сангхи России.

- Под руководством XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамба Аюшеева создается оборудование для добычи биогаза.
Мы научились добывать биогаз из кизяка. В Кяхтинском районе близ Хилгантуйского дацана дворца Ваджрасаттвы стоит наше оборудование по добыче газа и удобрений. Проходят испытания. Теперь жизнь фермера станет еще легче, - говорится в сообщении Сангхи.

Отмечается, что с прошлого года было проведено большое количество испытаний и тестов.

- Мы научились добывать газ, очищать от примесей и запахов лишних, и теперь получаем чистый газ. Следующее – это очистка газа до состояния заправки автомобилей. Испытания еще не завершились. Идем к объему увеличения добычи биогаза, - отметили в Сангхе.

Испытания продолжаются.

топливо Сангха
 
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