В Бурятии биогаз добывают из высушенного навоза





В Бурятии на специальном оборудовании добывают биогаз из кизяка (высушенного навоза). Об этом поделились представители Буддийской Традиционной Сангхи России.- Под руководством XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамба Аюшеева создается оборудование для добычи биогаза.Мы научились добывать биогаз из кизяка. В Кяхтинском районе близ Хилгантуйского дацана дворца Ваджрасаттвы стоит наше оборудование по добыче газа и удобрений. Проходят испытания. Теперь жизнь фермера станет еще легче, - говорится в сообщении Сангхи.Отмечается, что с прошлого года было проведено большое количество испытаний и тестов.- Мы научились добывать газ, очищать от примесей и запахов лишних, и теперь получаем чистый газ. Следующее – это очистка газа до состояния заправки автомобилей. Испытания еще не завершились. Идем к объему увеличения добычи биогаза, - отметили в Сангхе.Испытания продолжаются.