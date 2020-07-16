 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Июля

15 Июля

Популярное

В Кяхтинском районе Бурятии провели Сурхарбан для детей

В Кяхтинском районе Бурятии провели Сурхарбан для детей
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В соцучреждениях республики проходят национальные спортивные праздники

В Кяхтинском районе Бурятии для детей проведён национальный праздник «Сурхарбан». Он впервые был организован в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», в селе Субуктуй с соблюдением требований санитарных норм в условиях пандемии. Целью спортивного праздника стало закрепление у воспитанников знаний о бурятской культуре, обычаях и традициях, а также укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни.

С большим интересом ребята готовились к соревнованиям по национальной борьбе. В бурятской борьбе сильнейший определяется скоростью и ловкостью. Схватка между Виталием А. и Павлом П. затянулась надолго. В упорной схватке абсолютным чемпионом стал Виталий.

На другой площадке состоялись соревнования по дартсу. Существует мнение, что дартс – это развлечение, хотя это достаточно серьёзный вид спорта со своими правилами и стратегией. В этом виде спорта выиграл Александр Ч., набрав максимально возможные очки.

В шуточном конкурсе «конные скачки» приняли участие все желающие. Этот конкурс всех развеселил и поднял всем настроение, ведь суть конкурса – это бег на швабре с приделанной «лошадиной головой», сделанной своими руками.

Спортивные мероприятия завершились концертом с традиционным бурятским ёхором. А после был вкусный бухлёр от спонсора. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
минсоцзащиты Бурятия социальная защита населения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Новый ледовый дворец в Иркутске передаст часть помещений хоккейному клубу
Новый ледовый дворец в Иркутске передаст часть помещений хоккейному клубу
Общество, 16.07.2020
Срок безвозмездного пользования составит не менее 10 лет
В Бурятии выбирают лучшего в горловом пении
В Бурятии выбирают лучшего в горловом пении
Общество, 16.07.2020
Идёт голосование по вручению приза зрительских симпатий республиканского фестиваля «Дыхание Земли»
В Забайкалье возобновляют работу 6 санаторно-курортных организаций
В Забайкалье возобновляют работу 6 санаторно-курортных организаций
Общество, 16.07.2020
Открываются учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность
Выпускники Бурятского хореографического колледжа сдали госэксзамен. Фоторепортаж
Выпускники Бурятского хореографического колледжа сдали госэксзамен. Фоторепортаж
Общество, 16.07.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с самого красивого государственного экзамена
В Бурятии заявили о недочётах на территории вокруг школы в Поселье
В Бурятии заявили о недочётах на территории вокруг школы в Поселье
Общество, 16.07.2020
Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова провела совещание по проблемам школы Поселье
В Иркутске эвакуированные жители возвращаются в свои дома
В Иркутске эвакуированные жители возвращаются в свои дома
Общество, 16.07.2020
Из-за ливневых дождей их жильё было подтоплено
В Бурятии стартовала кормозаготовительная кампания
В Бурятии стартовала кормозаготовительная кампания
Общество, 16.07.2020
К заготовке кормов приступили в 5 районах республики
В Улан-Удэ появились восемь стобалльников по ЕГЭ
В Улан-Удэ появились восемь стобалльников по ЕГЭ
Общество, 16.07.2020
Первые 100 баллов зафиксированы на ЕГЭ по литературе и информатике
В Забайкалье продлён срок аренды земельных участков
В Забайкалье продлён срок аренды земельных участков
Общество, 16.07.2020
Краевое правительство автоматически продлевает договора аренды до 1 марта 2021 года
Над Иркутской области нависла угроза подтопления территорий
Над Иркутской области нависла угроза подтопления территорий
Общество, 16.07.2020
Врио губернатора провёл оперативное совещание по этому вопросу
Бурятия подала заявки на создание туристско-рекреационных кластеров
Бурятия подала заявки на создание туристско-рекреационных кластеров
Общество, 16.07.2020
Развивать экотуризм предлагается в трёх заказниках, местности «Побережье Байкала» и нацпарке «Тункинский»
Фильм об истории народных дружин сняли в Бурятии
Общество, 16.07.2020
Самой массовой дружиной Бурятии был коллектив локомотиво-вагоноремонтного завода
В Бурятии территорию у «женского» источника замусорили куклами
В Бурятии территорию у «женского» источника замусорили куклами
Общество, 16.07.2020
Также туристы убивают кустарники и деревья синтетическими лентами
Рейд «Юный велосипедист» провели в Улан-Удэ
Рейд «Юный велосипедист» провели в Улан-Удэ
Общество, 16.07.2020
Сотрудники ГИБДД и ПДН провели профилактический рейд «Юный велосипедист» на улицах Железнодорожного района Улан-Удэ
Шоумен Сергей Зверев прилетел на Байкал
Шоумен Сергей Зверев прилетел на Байкал
Общество, 16.07.2020
«Байкал - моя Родина, и мне очень дорог весь этот регион», - отмечает звезда  

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^