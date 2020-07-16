В Кяхтинском районе Бурятии провели Сурхарбан для детей

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

В соцучреждениях республики проходят национальные спортивные праздники



В Кяхтинском районе Бурятии для детей проведён национальный праздник «Сурхарбан». Он впервые был организован в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», в селе Субуктуй с соблюдением требований санитарных норм в условиях пандемии. Целью спортивного праздника стало закрепление у воспитанников знаний о бурятской культуре, обычаях и традициях, а также укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни.



С большим интересом ребята готовились к соревнованиям по национальной борьбе. В бурятской борьбе сильнейший определяется скоростью и ловкостью. Схватка между Виталием А. и Павлом П. затянулась надолго. В упорной схватке абсолютным чемпионом стал Виталий.



На другой площадке состоялись соревнования по дартсу. Существует мнение, что дартс – это развлечение, хотя это достаточно серьёзный вид спорта со своими правилами и стратегией. В этом виде спорта выиграл Александр Ч., набрав максимально возможные очки.



В шуточном конкурсе «конные скачки» приняли участие все желающие. Этот конкурс всех развеселил и поднял всем настроение, ведь суть конкурса – это бег на швабре с приделанной «лошадиной головой», сделанной своими руками.



Спортивные мероприятия завершились концертом с традиционным бурятским ёхором. А после был вкусный бухлёр от спонсора. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

