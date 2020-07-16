В Бурятии выбирают лучшего в горловом пении

Идёт голосование по вручению приза зрительских симпатий республиканского фестиваля «Дыхание Земли»
В Бурятии проходит фестиваль-конкурс горлового пения «Дыхание земли». Мероприятие проводится заочно – по видеозаписям выступлений.
В конкурсе принимают участие певцы из Улан-Удэ, Джидинского, Закаменского, Еравнинского, Курумканского районов, Тывы, Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Участники соревнуются в двух возрастных категориях: от 7 до 14 лет, от 15 лет и старше. Исполнение может сопровождаться собственным аккомпанированием или аккомпанированием другого музыканта на одном народном музыкальном инструменте.
С 16 по 19 июля идёт онлайн-голосование на странице республиканского центра народного творчества в соцсетях. Участник, набравший наибольшее количество голосов, станет обладателем приза зрительских симпатий, сообщает пресс-служба РЦНТ.
Возрастное ограничение 6+
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Общество, Фото:
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