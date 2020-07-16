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Бурятия подала заявки на создание туристско-рекреационных кластеров

Бурятия подала заявки на создание туристско-рекреационных кластеров
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Развивать экотуризм предлагается в трёх заказниках, местности «Побережье Байкала» и нацпарке «Тункинский»

В России запущен всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитие экотуризма в России. Согласно условиям необходимо собрать команду, подготовить описание проекта, его видеопрезентацию и подать заявку на участие. В данное время на сайте конкурса проходит голосование за лучший проект. 28 июля будут выбраны 30 лучших заявок после чего команды станут участниками обучающей программы по разработке комплексных проектов ТРК по развитию экотуризма. 16 октября комиссия выберет десять лучших проектов, на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) которых реализуют механизм комплексного развития экотуризма.

От Бурятии на участие в конкурсе поданы две заявки. Это заказники «Энхалукский», «Прибайкальский», «Верхне-Ангарский», рекреационная местность «Побережье Байкала» и национальный парк «Тункинский». Минприроды РБ призывает поддержать представителей республики, проголосовав за них на сайте priroda.life. Народное голосование продлится до 23 июля. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса, пройти в раздел «География», выбрать Бурятию и поставить свой лайк, нажав на сердечко, сообщает пресс-служба ведомства.

- Экотуризм особенно важен для республики, где находится чистейшее озеро планеты. Но Бурятия – это ведь не только Байкал, это ещё и высокие горы, широкие степи, густые леса. По моему мнению, туристам нужна не столько пятизвёздная инфраструктура, сколько первозданная природа и самобытная культура нашего региона. Уверен, что проводимый конкурс сыграет огромную роль в развитии экологического туризма, – комментирует министр природных ресурсов РБ Алексей Хандархаев.


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