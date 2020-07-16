Они обеспечивали порядок в регионе восемь месяцев
В Иркутск вернулись сотрудники сводного отряд «Буглен», которые восемь месяцев находились в командировке на Северном Кавказе. Они прилетели накануне.
Полицейские обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность в Буйнакском районе Дагестана.
- За период службы иркутяне традиционно проявили профессионализм при выполнении служебного долга. Сотрудники достойно выполнили стоящие перед ними задачи в деле защиты прав и законных интересов граждан. Пятерым сотрудникам вручены благодарственные грамоты от администрации Республики Дагестан, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В свою очередь, коллег сменил другой сводный отряд иркутской полиции, который на днях улетел в вверенный им регион.
Иркутские полицейские вернулись с Северного Кавказа
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