Иркутские полицейские вернулись с Северного Кавказа

Они обеспечивали порядок в регионе восемь месяцев



В Иркутск вернулись сотрудники сводного отряд «Буглен», которые восемь месяцев находились в командировке на Северном Кавказе. Они прилетели накануне.



Полицейские обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность в Буйнакском районе Дагестана.



- За период службы иркутяне традиционно проявили профессионализм при выполнении служебного долга. Сотрудники достойно выполнили стоящие перед ними задачи в деле защиты прав и законных интересов граждан. Пятерым сотрудникам вручены благодарственные грамоты от администрации Республики Дагестан, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



В свою очередь, коллег сменил другой сводный отряд иркутской полиции, который на днях улетел в вверенный им регион.



