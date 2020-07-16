В Бурятии военные продезинфицировали базу отдыха на Котокеле

Обработка заняла двое суток



Военные специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты Бурятии продезинфицировали военную базу отдыха «Байкал» на озере Котокель в Прибайкальском районе.



Расчёты современных авторазливочных станций АРС-14КМ, совершив многокилометровый марш в район. В течение двух суток они выполнили дезинфекцию помещений жилого корпуса, хозяйственных блоков, спортивного зала, клуба, а также территории и оборудования местной лодочной станции. Помимо этого, проведена дезинфекция территории пансионата, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



При проведении дезинфекции были использованы водные растворы гипохлорита кальция, а также моющие средства, состоящие на вооружении в войсках РХБ защиты. При этом личный состав подразделений проводил специальную обработку в изолирующих костюмах и противогазах.



Всего в выполнении задач приняло участие около 30 военнослужащих, задействовано порядка пяти единиц специальной техники.







