В Бурятии автоинспекторы беседуют с покупателями мотоциклов

Профилактические беседы прошли в торговых точках, специализирующихся на продаже мототехники.



В Селенгинском районе сотрудники ГИБДД провели разъяснительную работу в местах продажи мототранспорта. Покупателям мопедов, скутеров и мотоциклов напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и использования защитной экипировки.



Профилактические беседы прошли в торговых точках, специализирующихся на продаже мототехники. Вместе с персоналом магазинов полицейские объяснили покупателям, что для управления мопедами и скутерами необходимо иметь водительское удостоверение категории «М», а для мотоциклов – категории «А».



Особое внимание они уделили родителям несовершеннолетних, которые зачастую приобретают данный вид транспорта для своих детей. Взрослых предупредили, что такой подарок может стать смертельно опасным: управлять мототехникой можно только после прохождения обучения в автошколе, сдачи экзамена и получения водительского удостоверения соответствующей категории.



Водителей мотоциклов также призвали к внимательности при управлении двухколесным транспортом. «Проверяйте исправность мототехники перед поездкой, обязательно используйте защитную экипировку и помните, что из-за небольших габаритов мотоцикла водителю автомобиля трудно заметить его появление», - объяснили сотрудники ГИБДД.



Автоинспекторы попросили персонал магазинов и в дальнейшем проводить разъяснительную работу с покупателями мототехники и напоминать им о безопасности на дорогах. На информационных стендах торговых точек полицейские разместили тематические плакаты и буклеты, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



