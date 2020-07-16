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Бурятская таможня передала музею китайскую купюру

Бурятская таможня передала музею китайскую купюру
Общество,  Фото:Бурятская таможня
Купюру таможенники изъяли в аэропорту Улан-Удэ

Китайскую банкноту номиналом 5 цзяо передала Бурятская таможня в Национальный музей республики.

Банкноту изъяли в числе общей суммы незадекларированной валюты у гражданина Китая в аэропорту Улан-Удэ. По решению суда банкнота обращена в федеральную собственность, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

Иностранец, следовавший из России в Маньчжурию (КНР), не подал сведений о вывозимой валюте, подлежащей таможенному декларированию в письменной форме. Это обязательное условие при вывозе наличных денег в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов.

По решению Октябрьского районного суда валюта, превышающая сумму, которую можно перемещать через границу без декларирования, в размере 255 тысяч рублей была конфискована, обращена в федеральную собственность и перечислена в федеральный бюджет. В том числе в федеральную собственность обращено и 5 цзяо.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2019 года таможенники пополнили фонд музея природы Бурятии конфискованным рогом северного оленя.

Справка:

Цзяо – разменная денежная единица, используется во внутреннем обращении КНР, Тайваня, Гонконга и Макао. В денежном обороте участвуют монеты номиналом 1, 5 цзяо и банкноты номиналом 1, 2, 5 цзяо. В разговорной речи при обозначении цены вместо слова «цзяо» употребляется «мао».

Таможня национальный музей конфискация
 
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