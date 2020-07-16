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На Бурятию обрушатся ливни

На Бурятию обрушатся ливни
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ временами дождь

В Бурятии ухудшается погода. По данным Бурятского Гидрометцентра, в большинстве районов республики дожди, грозы, местами очень сильные дожди и сильные ливни, днём возможен град.

Ветер северо-западный 9-14, местами порывы 15-20, при грозах до 24 м/с. Температура днём +16,+22, по крайнему северу до +26,+31.

В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 8-13, утром и днём порывы 15-20 м/с. Днём ожидается +18,+20.
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