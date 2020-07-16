На Бурятию обрушатся ливни

В Улан-Удэ временами дождь



В Бурятии ухудшается погода. По данным Бурятского Гидрометцентра, в большинстве районов республики дожди, грозы, местами очень сильные дожди и сильные ливни, днём возможен град.



Ветер северо-западный 9-14, местами порывы 15-20, при грозах до 24 м/с. Температура днём +16,+22, по крайнему северу до +26,+31.



В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 8-13, утром и днём порывы 15-20 м/с. Днём ожидается +18,+20.

