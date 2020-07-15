 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Июля

14 Июля

Популярное

Жители Бурятии на «горячей линии» чаще спрашивали о качестве хлеба

Жители Бурятии на «горячей линии» чаще спрашивали о качестве хлеба
Общество,  Фото:pixabay.com
Всего оказана 21 консультация

С 22 июня по 6 июля управление Роспотребнадзора по Бурятии провело «горячую линию» по вопросам контроля за качеством и безопасностью хлебобулочных изделий и кондитерской продукции.

Специалисты консультировали жителей по вопросам действующего санитарного законодательства, защиты прав потребителей, требований технических регламентов, касающихся качества и безопасности продукции.

Всего оказана 21 консультация по телефону «горячей линии».

Большинство вопросов (57,1%) касались качества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции; 23,8% вопросов касались правильного выбора продуктов; 14,2% - информации об организациях, куда можно обратиться в случае приобретения некачественного и потенциально опасного продукта; 4,9% - о необходимости маркировки хлебобулочных изделий и кондитерской продукции.
Роспотребнадзор хлебо-булочные изделия горячая линия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии подведены итоги конкурса на создание патриотических песен
В Бурятии подведены итоги конкурса на создание патриотических песен
Общество, 15.07.2020
Победителями стали Виктор Усович и Дулма Сунрапова
Акция «Внимание, дети» прошла в Бурятии
Акция «Внимание, дети» прошла в Бурятии
Общество, 15.07.2020
В Джидинском районе сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Внимание, дети»
Жители Бурятии обзаводятся жильём и хозяйством на «дальневосточных гектарах»
Жители Бурятии обзаводятся жильём и хозяйством на «дальневосточных гектарах»
Общество, 15.07.2020
Семья рассказала, как бесплатно взяла участок в выгодном месте
Начальник лесхоза в Бурятии: «По километру за водой ходишь»
Начальник лесхоза в Бурятии: «По километру за водой ходишь»
Общество, 15.07.2020
Лесники рассказали о сложностях тушения пожаров на болотах в Бурятии
В Улан-Удэ уложили асфальт на одном из сложных участков
В Улан-Удэ уложили асфальт на одном из сложных участков
Общество, 15.07.2020
Он расположен по улице Революции 1905 года
1,5 тыс жителям Бурятии автоматически продлили инвалидность
Общество, 15.07.2020
Также продлена и индивидуальная программа реабилитации
В онлайн-фестивале «Красиво.ДВ» участвуют более 60 работ из Бурятии
В онлайн-фестивале «Красиво.ДВ» участвуют более 60 работ из Бурятии
Общество, 15.07.2020
Жители Бурятии могут поддержать земляков в народном голосовании
В Байкальском заповеднике в Бурятии реконструировали тросовую переправу
В Байкальском заповеднике в Бурятии реконструировали тросовую переправу
Общество, 15.07.2020
Теперь несущие конструкции полностью выполнены из железа
Юный хоккеист из Бурятии поступил в академию клуба «Авангард»
Юный хоккеист из Бурятии поступил в академию клуба «Авангард»
Общество, 15.07.2020
11-летний Всеволод уже переехал в Подмосковье и приступил к тренировкам
В Бурятии спасли собаку, упавшую в колодец два дня назад
В Бурятии спасли собаку, упавшую в колодец два дня назад
Общество, 15.07.2020
Собака провела два дня на глубине пяти метров под землей
В Улан-Удэ возобновил работу Русский драмтеатр
В Улан-Удэ возобновил работу Русский драмтеатр
Общество, 15.07.2020
Коллектив театра вынужден был уйти на отдых в марте
Российский блогер беседовал с ламой-лекарем и катался на верблюде в Бурятии
Российский блогер беседовал с ламой-лекарем и катался на верблюде в Бурятии
Общество, 15.07.2020
В эфир вышел новый выпуск тревел-шоу «Чек-лист» о Бурятии

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^