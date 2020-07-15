Всего оказана 21 консультация
С 22 июня по 6 июля управление Роспотребнадзора по Бурятии провело «горячую линию» по вопросам контроля за качеством и безопасностью хлебобулочных изделий и кондитерской продукции.
Специалисты консультировали жителей по вопросам действующего санитарного законодательства, защиты прав потребителей, требований технических регламентов, касающихся качества и безопасности продукции.
Всего оказана 21 консультация по телефону «горячей линии».
Большинство вопросов (57,1%) касались качества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции; 23,8% вопросов касались правильного выбора продуктов; 14,2% - информации об организациях, куда можно обратиться в случае приобретения некачественного и потенциально опасного продукта; 4,9% - о необходимости маркировки хлебобулочных изделий и кондитерской продукции.
Жители Бурятии на «горячей линии» чаще спрашивали о качестве хлеба
Общество, Фото:
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