Жители Бурятии на «горячей линии» чаще спрашивали о качестве хлеба

Всего оказана 21 консультация



С 22 июня по 6 июля управление Роспотребнадзора по Бурятии провело «горячую линию» по вопросам контроля за качеством и безопасностью хлебобулочных изделий и кондитерской продукции.



Специалисты консультировали жителей по вопросам действующего санитарного законодательства, защиты прав потребителей, требований технических регламентов, касающихся качества и безопасности продукции.



Всего оказана 21 консультация по телефону «горячей линии».



Большинство вопросов (57,1%) касались качества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции; 23,8% вопросов касались правильного выбора продуктов; 14,2% - информации об организациях, куда можно обратиться в случае приобретения некачественного и потенциально опасного продукта; 4,9% - о необходимости маркировки хлебобулочных изделий и кондитерской продукции.

