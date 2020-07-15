В Бурятии подорожали картофель, говядина и стиральный порошок

Республика Бурятия Забайкальский край Иркутская область Бензин АИ-92 43,22 45,27 42,8 Бензин АИ-95 45,59 47,78 45,42 Дизельное топливо 49,66 53,17 49,9

В Бурятии с начала года потребительские цены на товары и услуги выросли на 3,4% (по РФ – 2,6%). Значительную роль в повышении уровня инфляции сыграл рост цен на продовольственные товары – 106,0%. На непродовольственные товары отмечается рост цен на 2,2%. Стоимость услуг выросла на 1,1%, сообщает пресс-служба минэкономики РБ.За январь-июнь индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию составил 127,2%. В июне по сравнению с предыдущим месяцем увеличились цены на следующие продукты:- капусту белокочанную, лук репчатый и апельсины (1,8-2,1%);- картофель (56,9%);- сухофрукты на (5,3%);- свёкла столовая (18,5%);- яблоки (13,0%);- виноград (14,7%).Сезонное удорожание плодоовощной продукции связано с расходованием запасов сельхозтоваропроизводителей. В то же время в июне снизились цены на:- лимоны (35,0%);- огурцы, чеснок, помидоры (19,5-25,8%);- морковь, груши, бананы (1,8-3,7%).Цены на мясопродукты увеличились на 2,7% по сравнению с уровнем цен в декабре 2019 года, при этом более всего подорожала говядина на 6,3%.Цены на алкогольные напитки увеличились на 4,3%, более всего подорожало пиво зарубежных торговых марок на 12,4%.Основное влияние на рост цен непродовольственных товаров оказало увеличение стоимости:- легковых автомобилей на 2,9%;- табачных изделий на 4,3%;- медицинских товаров на 5,3%.Цены на бензин с начала года выросли на 1,6% и на 1 июля составили:В июне по сравнению с маем из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на:- щётку зубную и пасту, мыло и бумагу туалетную (1,9-3,0%);- пелёнки для новорожденных и гигиенические прокладки (0,2-0,6%);- сухие корма для домашних животных (0,7%);- подгузники детские (10,8%);- порошок стиральный (10,7%).Среди непродовольственных товаров подешевели меха и меховые изделия, обувь, средства связи и телерадиотовары на 0,1-5,8%.В составе платных услуг населению наибольший вклад в повышение уровня инфляции внесли:- услуги связи 5,6%;- жилищно-коммунальные услуги 0,8%;- бытовые услуги 2,8%.