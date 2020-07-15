В Бурятии подорожали картофель, говядина и стиральный порошок

В Бурятии с начала года потребительские цены на товары и услуги выросли на 3,4% (по РФ – 2,6%). Значительную роль в повышении уровня инфляции сыграл рост цен на продовольственные товары – 106,0%. На непродовольственные товары отмечается рост цен на 2,2%. Стоимость услуг выросла на 1,1%, сообщает пресс-служба минэкономики РБ.
За январь-июнь индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию составил 127,2%. В июне по сравнению с предыдущим месяцем увеличились цены на следующие продукты:
- капусту белокочанную, лук репчатый и апельсины (1,8-2,1%);
- картофель (56,9%);
- сухофрукты на (5,3%);
- свёкла столовая (18,5%);
- яблоки (13,0%);
- виноград (14,7%).
Сезонное удорожание плодоовощной продукции связано с расходованием запасов сельхозтоваропроизводителей. В то же время в июне снизились цены на:
- лимоны (35,0%);
- огурцы, чеснок, помидоры (19,5-25,8%);
- морковь, груши, бананы (1,8-3,7%).
Цены на мясопродукты увеличились на 2,7% по сравнению с уровнем цен в декабре 2019 года, при этом более всего подорожала говядина на 6,3%.
Цены на алкогольные напитки увеличились на 4,3%, более всего подорожало пиво зарубежных торговых марок на 12,4%.
Основное влияние на рост цен непродовольственных товаров оказало увеличение стоимости:
- легковых автомобилей на 2,9%;
- табачных изделий на 4,3%;
- медицинских товаров на 5,3%.
Цены на бензин с начала года выросли на 1,6% и на 1 июля составили:
|
Республика Бурятия
|
Забайкальский край
|
Иркутская область
|
Бензин АИ-92
|
43,22
|
45,27
|
42,8
|
Бензин АИ-95
|
45,59
|
47,78
|
45,42
|
Дизельное топливо
|
49,66
|
53,17
|
49,9
В июне по сравнению с маем из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на:
- щётку зубную и пасту, мыло и бумагу туалетную (1,9-3,0%);
- пелёнки для новорожденных и гигиенические прокладки (0,2-0,6%);
- сухие корма для домашних животных (0,7%);
- подгузники детские (10,8%);
- порошок стиральный (10,7%).
Среди непродовольственных товаров подешевели меха и меховые изделия, обувь, средства связи и телерадиотовары на 0,1-5,8%.
В составе платных услуг населению наибольший вклад в повышение уровня инфляции внесли:
- услуги связи 5,6%;
- жилищно-коммунальные услуги 0,8%;
- бытовые услуги 2,8%.