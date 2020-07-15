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В Бурятии подорожали картофель, говядина и стиральный порошок

В Бурятии подорожали картофель, говядина и стиральный порошок
Общество,  Фото:pixabay.com
Снизились цены на лимоны, огурцы и помидоры

В Бурятии с начала года потребительские цены на товары и услуги выросли на 3,4% (по РФ – 2,6%). Значительную роль в повышении уровня инфляции сыграл рост цен на продовольственные товары – 106,0%. На непродовольственные товары отмечается рост цен на 2,2%. Стоимость услуг выросла на 1,1%, сообщает пресс-служба минэкономики РБ.

За январь-июнь индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию составил 127,2%. В июне по сравнению с предыдущим месяцем увеличились цены на следующие продукты:
- капусту белокочанную, лук репчатый и апельсины (1,8-2,1%);
- картофель (56,9%);
- сухофрукты на (5,3%);
- свёкла столовая (18,5%);
- яблоки (13,0%);
- виноград (14,7%).

Сезонное удорожание плодоовощной продукции связано с расходованием запасов сельхозтоваропроизводителей. В то же время в июне снизились цены на:
- лимоны (35,0%);
- огурцы, чеснок, помидоры (19,5-25,8%);
- морковь, груши, бананы (1,8-3,7%).

Цены на мясопродукты увеличились на 2,7% по сравнению с уровнем цен в декабре 2019 года, при этом более всего подорожала говядина на 6,3%.

Цены на алкогольные напитки увеличились на 4,3%, более всего подорожало пиво зарубежных торговых марок на 12,4%.

Основное влияние на рост цен непродовольственных товаров оказало увеличение стоимости:
- легковых автомобилей на 2,9%;
- табачных изделий на 4,3%;
- медицинских товаров на 5,3%.

Цены на бензин с начала года выросли на 1,6% и на 1 июля составили:

Республика Бурятия

Забайкальский край

Иркутская область

Бензин АИ-92

43,22

45,27

42,8

Бензин АИ-95

45,59

47,78

45,42

Дизельное топливо

49,66

53,17

49,9


В июне по сравнению с маем из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на:
- щётку зубную и пасту, мыло и бумагу туалетную (1,9-3,0%);
- пелёнки для новорожденных и гигиенические прокладки (0,2-0,6%);
- сухие корма для домашних животных (0,7%);
- подгузники детские (10,8%);
- порошок стиральный (10,7%).

Среди непродовольственных товаров подешевели меха и меховые изделия, обувь, средства связи и телерадиотовары на 0,1-5,8%.

В составе платных услуг населению наибольший вклад в повышение уровня инфляции внесли:
- услуги связи 5,6%;
- жилищно-коммунальные услуги 0,8%;
- бытовые услуги 2,8%.
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