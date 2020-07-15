Также продлена и индивидуальная программа реабилитации
В период ограничений на фоне COVID-19 обеспечена возможность продления ранее установленной инвалидности сроком на полгода. Пролонгации подлежат случаи, срок очередного переосвидетельствования которых наступает в периоде с 1 марта по 1 октября 2020 года. При этом гражданину, его законному или уполномоченному представителю медико-социальная экспертиза будет проведена автоматически, без личного обращения в бюро МСЭ.
- Также на полгода автоматически будет продлена индивидуальная программа реабилитации инвалида вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая технические средства реабилитации, - отмечают в пресс-службе правительства Бурятии.
С начала действия временного порядка признания инвалидом в Бурятии 1508 гражданам продлена ранее установленная группа инвалидности без личного обращения. Из них 244 ребёнка.
Результаты экспертизы - справка об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации или абилитации пациента,- направлены гражданам заказным почтовым отправлением.
1,5 тыс жителям Бурятии автоматически продлили инвалидность
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он расположен по улице Революции 1905 года
Жители Бурятии могут поддержать земляков в народном голосовании
Уровень озера могут понизить на 50-80 см
Теперь несущие конструкции полностью выполнены из железа
11-летний Всеволод уже переехал в Подмосковье и приступил к тренировкам
Собака провела два дня на глубине пяти метров под землей
Коллектив театра вынужден был уйти на отдых в марте
В эфир вышел новый выпуск тревел-шоу «Чек-лист» о Бурятии
Трое человек из машины, попавшей в аварию на Селенгинском мосту, в больнице
Занятия проводятся в исправительной колонии №7
Услугу можно получить во всех отделениях региона
Прокуратура помогла пенсионерке получить право на доплату к пенсии за «сельский стаж»
Бурятия на четвёртом месте в ДФО
Местами возможен град
Общество, 14.07.2020
16 организаций республики готовы предоставить скидки на товары и услуги людям, регулярно сдающим кровь