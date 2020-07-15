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1,5 тыс жителям Бурятии автоматически продлили инвалидность

Общество, 
Также продлена и индивидуальная программа реабилитации 

В период ограничений на фоне COVID-19 обеспечена возможность продления ранее установленной инвалидности сроком на полгода. Пролонгации подлежат случаи, срок очередного переосвидетельствования которых наступает в периоде с 1 марта по 1 октября 2020 года. При этом гражданину, его законному или уполномоченному представителю медико-социальная экспертиза будет проведена автоматически, без личного обращения в бюро МСЭ.

- Также на полгода автоматически будет продлена индивидуальная программа реабилитации инвалида вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая технические средства реабилитации, - отмечают в пресс-службе правительства Бурятии.

С начала действия временного порядка признания инвалидом в Бурятии 1508 гражданам продлена ранее установленная группа инвалидности без личного обращения. Из них 244 ребёнка.

Результаты экспертизы - справка об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации или абилитации пациента,- направлены гражданам заказным почтовым отправлением.
инвалидность
 
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