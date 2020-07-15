1,5 тыс жителям Бурятии автоматически продлили инвалидность

Также продлена и индивидуальная программа реабилитации



В период ограничений на фоне COVID-19 обеспечена возможность продления ранее установленной инвалидности сроком на полгода. Пролонгации подлежат случаи, срок очередного переосвидетельствования которых наступает в периоде с 1 марта по 1 октября 2020 года. При этом гражданину, его законному или уполномоченному представителю медико-социальная экспертиза будет проведена автоматически, без личного обращения в бюро МСЭ.



- Также на полгода автоматически будет продлена индивидуальная программа реабилитации инвалида вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая технические средства реабилитации, - отмечают в пресс-службе правительства Бурятии.



С начала действия временного порядка признания инвалидом в Бурятии 1508 гражданам продлена ранее установленная группа инвалидности без личного обращения. Из них 244 ребёнка.



Результаты экспертизы - справка об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации или абилитации пациента,- направлены гражданам заказным почтовым отправлением.

