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В Бурятии на 6 переездах будет ограничено движение автомобилей

В Бурятии на 6 переездах будет ограничено движение автомобилей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Все железнодорожные переезды расположены в Кабанском районе

В Бурятии будет временно ограничено движение автомобилей через железнодорожные переезды 5522 км (село Большая Речка), 5527 км (посёлок Посольская), 5541 км (посёлок Каменск), 5549 км (село Нюки), 5559 км (посёлок Селенгинск) и 5563 км (село Брянск). Ограничения введены в связи с проведением ремонтных работ на участке Мысовая-Боярский Восточно-Сибирской железной дороги.

Движение через обозначенные переезды будет ограничено в периоды с 16 по 19 июля, с 23 по 26 июля, с 5 по 8 августа, а также с 12 по 15 августа 2020 года. Для проезда автотранспортных средств будет организовано реверсивное движение.

Напомним, что этой ночью, с 15 по 16 июля, на железнодорожном переезде в посёлке Онохой Заиграевского района (5678 км ВСЖД) также будут проводиться ремонтные работы.
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