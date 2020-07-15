В Улан-Удэ уложили асфальт на одном из сложных участков

Общество, Фото: управление по информационной политике

Он расположен по улице Революции 1905 года



Накануне в Улан-Удэ на участке улицы Революции 1905 года от улицы Добролюбова до улицы Шульца подрядчик ООО «Байкал-Техстрой» завершил работы по асфальтированию проезжей части. Этому предшествовала большая работа по устройству ливневой канализации на дороге, которая началась ещё в апреле.



- Этот один из самых сложных объектов, ремонтируемых в этом году. Основная проблема, которая здесь была – это скопление большого количества ливневых вод. Они подтапливали соседние здания и разрушали дорожное полотно. Поэтому было принято решение об устройстве здесь сложного инженерного сооружения – ливневой канализации закрытого типа. Это когда по всей длине дороги выкапывается глубокая траншея с определённым уклоном, в которую укладываются специальные трубы – корсис. Сложность заключалась в том, что при проведении земляных работ подрядчик часто наталкивался на различные коммуникации, сети, которые изначально не были учтены в проекте, разработанном якутскими проектировщиками. Поэтому приходилось на ходу переделывать проект, - рассказали в управлении дорожного строительства администрации города Улан-Удэ.



Сейчас подрядчики завершают обустройство тротуаров вдоль заасфальтированного участка дороги и параллельно приступают к ремонту второго участка от улицы Шульца до улицы Коллективной. Здесь также будет сделана ливневая канализация закрытого типа, а затем отремонтировано дорожное полотно. После этого, на отремонтированных участках будет нанесена дорожная разметка и установлены знаки. Ремонт планируется завершить до 1 октября 2020 года.



Добавим, что ремонт автодороги по улице Революции 1905 года, общей протяженностью более одного километра, идёт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанного по поручению президента России Владимира Путина. На это выделено более 56 млн рублей.



В этом году на ремонт городских автодорог в рамках нацпроекта направлено в два раза больше средств, чем в 2019 году – 700 млн рублей. Будет отремонтировано 27 участков общей протяженностью 28,7 км. Об этом сообщает управление по информационной политике.

