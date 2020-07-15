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Полпред президента в СФО осмотрел ледовый дворец в Иркутске

Полпред президента в СФО осмотрел ледовый дворец в Иркутске
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Новый спортивный объект будет готов уже в августе

Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетили Ледовый дворец «Байкал». Строительство спортивного объекта находится на особом контроле у полпреда и губернатора.

Ледовый дворец «Байкал» возводят с участием федеральных средств. Цена контракта составляет 6,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

В спортивном комплексе предусмотрены ледовая арена, конькобежные дорожки, дорожки для кёрлинга, тренажерные залы, спортивный зал для игровых видов спорта, хореографический зал, конференц-зал, а также гостиница, раздевалки, помещения для тренеров и судей.

Основные строительные работы завершены. Наружная отделка выполнена на 99%, работы по внутреннему электроснабжению и освещению – на 97%. Предстоит установить снегозадержатели на крыше, произвести гидроизоляцию деформационных швов ледового поля с последующей заливкой льда, завершить благоустройство и озеленение территории. Все работы должны быть закончены в августе.

- Чемпионат мира по хоккею с мячом, который пройдёт в октябре, – знаковое мероприятие не только Иркутской области, но и для всей России. До события осталось два с половиной месяца. Ледовый дворец «Байкал» находится в высокой степени готовности. После чемпионата мира нужно обеспечить полную загрузку спортивного объекта, – сказал Сергей Меняйло.

- Мы уже сейчас решаем этот вопрос. В новом спортивном комплексе будут организованы занятия секций по хоккею с мячом, кёрлингу, станут заниматься конькобежцы, представители других видов спорта. В министерство спорта Иркутской области поступают предложения и от сборных команд страны, – отметил глава региона Игорь Кобзев.
Иркутск спорт СФО Иркутская область
 
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