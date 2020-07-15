Жителей Иркутской области проверили на иммунитет к COVID-19

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Исследования проводил противочумный институт Сибири и Дальнего Востока



В Иркутской области завершаются исследования по оценке иммунитета населения к коронавирусу. Работу проводит Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока. Тестирование организовано в рамках федеральной программы по оценке популяционного иммунитета, в которой участвуют 22 региона Российской Федерации. Исследование проводится по методике, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, всего в исследовании приняли участие 2688 жителей Иркутской области. Из них 1517 иркутян, по 300 человек братчан и ангарчан, а также жители Усть-Илимска, Саянска, Шелехова, Бодайбо и некоторых других городов и населённых пунктов области.



- За неделю, отведённую на приём заявок, поступило более 5000 анкет от желающих принять участие в исследовании, – отметил директор института профессор Сергей Балахонов. – Но количество участников было определено пропорционально численности населения городов. Также принималось во внимание напряженность инфекционного процесса по COVID -19 на конкретной территории. В рамках исследования было охвачено семь возрастных групп – от 1 года до 70+ лет.



По словам Сергей Балахонова, в поликлиниках населённых пунктов было выделено время и привлечены специалисты для забора крови. Затем материал для исследований был доставлен в противочумный институт. В короткие сроки специалисты института, работающие в круглосуточном режиме, провели анализы всех отобранных проб. Пробы, показавшие положительные или сомнительные результаты, были протестированы повторно с другими тест-системами. Это гарантирует высокий уровень достоверности, так как в этих случаях отмечена корреляция полученных результатов ИФА.



Данные, полученные по результатам ИФА-тестирования населения Иркутской области, будут использованы для эпидемиологического анализа по распределению и уровню популяционного иммунитета к коронавирусу. Вся информация будет тщательно обработана, протоколы лабораторных исследований, полученные в институте, а также в других НИИ из 22 субъектов РФ, будут суммарно анализироваться в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в Санкт-Петербурге и в федеральной службе Роспотребнадзора.



На основе этого анализа будут сформированы прогнозы развития эпидемиологической обстановки в регионе и рекомендации по дальнейшим мероприятиям, направленным на профилактику распространения коронавирусной инфекции.



- Каждый участник программы из Иркутской области сможет получить результаты своего анализа в поликлинике по месту жительства или по месту забора крови через 2 недели после завершения исследования, после 17 июля, – отметил Сергей Балахонов.

