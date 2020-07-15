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В Байкальском заповеднике в Бурятии реконструировали тросовую переправу

В Байкальском заповеднике в Бурятии реконструировали тросовую переправу
Общество,  Фото:Байкальский заповедник
Теперь несущие конструкции полностью выполнены из железа

В Байкальском заповеднике в начале июня сотрудники отдела охраны провели реконструкцию тросовой переправы через реку Осиновка.

В период ограничений из-за пандемии госинспекторы выполнили большой объем работ по восстановлению инфраструктуры познавательного туризма. Так, у границы заповедника на реке Осиновке заменили деревянные части тросовой переправы на металлические.

Теперь несущие конструкции полностью выполнены из железа, они имеют надежный крепеж и систему подтяжки ходовой дорожки от провисания. На правом берегу реки было оборудовано место отдыха и установлены информационные аншлаги.

- Столь трудоёмкую работу удалось провести в короткие сроки и подготовить к началу летнего сезона популярный маршрут, ведущий к заповедному водопаду и высокогорным лугам Хамар-Дабана. Ступить на обновленную экотропу первые посетители смогли совсем недавно: Байкальский заповедник начал принимать гостей 19 июня, - сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника.

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