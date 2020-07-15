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В Иволгинском районе Бурятии пробегут марафон

В Иволгинском районе Бурятии пробегут марафон
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители забега получат денежные призы

22 августа в Иволгинском районе Бурятии состоится марафон. Местом проведения забега станет трасса Иволгинск – Дацан.

Старт соревнований будет дан в 10:00 у Иволгинского дацана. Мужчины пробегут дистанцию 42 километра, зачётное время – 5 часов. Женщинам предстоит покорить дистанцию 25 километров, зачётное время – 2 часа 30 минут.

Победителям и призёрам будут вручены денежные призы. У мужчин награду получает первые шесть мест, у женщин – первые четыре. У спортсменок, пробежавших 42 километра, размеры призовых определяются как у мужчин. Об этом сообщает паблик «Беговая Бурятия».

Возрастное ограничение 0+
спорт марафон Бурятия Иволгинский район легкая атлетика
 
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