В Иволгинском районе Бурятии пробегут марафон

Победители забега получат денежные призы



22 августа в Иволгинском районе Бурятии состоится марафон. Местом проведения забега станет трасса Иволгинск – Дацан.



Старт соревнований будет дан в 10:00 у Иволгинского дацана. Мужчины пробегут дистанцию 42 километра, зачётное время – 5 часов. Женщинам предстоит покорить дистанцию 25 километров, зачётное время – 2 часа 30 минут.



Победителям и призёрам будут вручены денежные призы. У мужчин награду получает первые шесть мест, у женщин – первые четыре. У спортсменок, пробежавших 42 километра, размеры призовых определяются как у мужчин. Об этом сообщает паблик «Беговая Бурятия».



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