В Бурятии обследовали 56550 гектаров пашни на плодородие и экобезопасность

Проверено 53 хозяйства республики



В Бурятии за весь предпосевной период обследовано на плодородие и экологическую безопасность 56550 гектаров пашни в 53 хозяйствах республики. Агрохимслужба региона начала обследование пахотных угодий у сельхозтоваропроизводителей, получающих субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, ещё перед началом посевных работ 2020 года, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.



По итогам обследования всем сельхотоваропроизводителям выданы протоколы испытаний почвенных образцов с данными лабораторных анализов. В них определены нормы внесения минеральных удобрений под планируемые для посева сельскохозяйственные культуры. После окончательной обработки аналитических данных по плодородию, хозяйствам выдаются материалы агрохимического обследования с картограммами содержания элементов питания в почве.



С 2009 года агрохимическое обследование проводятся с использованием географических информационных технологий. Электронные карты, созданные средствами графических программных пакетов и космоснимков высокого разрешения, значительно облегчают их использование, поскольку объём информации, который может быть размещен в них, практически неограничен.



- В данное время наши сотрудники в рамках государственного задания проводят сплошное агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование сельскохозяйственных угодий Еравнинского района на площади 81,2 тысячи гектаров, в том числе 64,3 тысячи гектаров пашни, 16,9 тысяч гектаров сенокосов. Наряду с агрохимическим обследованием параллельно проводится сбор информации о состоянии и целевом использовании земельных угодий, рассказала директор государственной станции агрохимической службы «Бурятская» Галина Савченко.



В зону обслуживания станции входит 17 административных районов с общей площадью сельскохозяйственных угодий - 2145 тысяч гектаров. В том числе: пашня – 699,1 тысяч гектаров, сенокосы – 279,0 тысяч гектаров, пастбища – 1115,0 тысяч гектаров.



Ежегодно проводится комплекс работ по почвенно-агрохимическим изысканиям сельхозугодий республики на площади 75 тысяч гектаров и локальный мониторинг земель на 9 реперных участках, расположенных в разных районах Бурятии.

