 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Июля

14 Июля

Популярное

В Бурятии обследовали 56550 гектаров пашни на плодородие и экобезопасность

В Бурятии обследовали 56550 гектаров пашни на плодородие и экобезопасность
Общество,  Фото:pixabay.com
Проверено 53 хозяйства республики

В Бурятии за весь предпосевной период обследовано на плодородие и экологическую безопасность 56550 гектаров пашни в 53 хозяйствах республики. Агрохимслужба региона начала обследование пахотных угодий у сельхозтоваропроизводителей, получающих субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, ещё перед началом посевных работ 2020 года, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.

По итогам обследования всем сельхотоваропроизводителям выданы протоколы испытаний почвенных образцов с данными лабораторных анализов. В них определены нормы внесения минеральных удобрений под планируемые для посева сельскохозяйственные культуры. После окончательной обработки аналитических данных по плодородию, хозяйствам выдаются материалы агрохимического обследования с картограммами содержания элементов питания в почве.

С 2009 года агрохимическое обследование проводятся с использованием географических информационных технологий. Электронные карты, созданные средствами графических программных пакетов и космоснимков высокого разрешения, значительно облегчают их использование, поскольку объём информации, который может быть размещен в них, практически неограничен.

- В данное время наши сотрудники в рамках государственного задания проводят сплошное агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование сельскохозяйственных угодий Еравнинского района на площади 81,2 тысячи гектаров, в том числе 64,3 тысячи гектаров пашни, 16,9 тысяч гектаров сенокосов. Наряду с агрохимическим обследованием параллельно проводится сбор информации о состоянии и целевом использовании земельных угодий, рассказала директор государственной станции агрохимической службы «Бурятская» Галина Савченко.

В зону обслуживания станции входит 17 административных районов с общей площадью сельскохозяйственных угодий - 2145 тысяч гектаров. В том числе: пашня – 699,1 тысяч гектаров, сенокосы – 279,0 тысяч гектаров, пастбища – 1115,0 тысяч гектаров.

Ежегодно проводится комплекс работ по почвенно-агрохимическим изысканиям сельхозугодий республики на площади 75 тысяч гектаров и локальный мониторинг земель на 9 реперных участках, расположенных в разных районах Бурятии.
сельское хозяйство Бурятия посевная
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Полпред президента в СФО осмотрел ледовый дворец в Иркутске
Полпред президента в СФО осмотрел ледовый дворец в Иркутске
Общество, 15.07.2020
Новый спортивный объект будет готов уже в августе
В Улан-Удэ сдача ЕГЭ проходит в штатном режиме
В Улан-Удэ сдача ЕГЭ проходит в штатном режиме
Общество, 15.07.2020
Следующие экзамены по химии и обществознанию пройдут 16 июля
Жителей Иркутской области проверили на иммунитет к COVID-19
Жителей Иркутской области проверили на иммунитет к COVID-19
Общество, 15.07.2020
Исследования проводил противочумный институт Сибири и Дальнего Востока


Чемпион по якутским прыжкам служит в спецназе МВД Бурятии
Чемпион по якутским прыжкам служит в спецназе МВД Бурятии
Общество, 15.07.2020
В спецназе «Гром» есть удивительный спортсмен, которому покорились и традиционная лёгкая атлетика, и необычный вид спорта
В Бурятии на территории штаба ВВО открыт памятник «Танк Т-34»
В Бурятии на территории штаба ВВО открыт памятник «Танк Т-34»
Общество, 15.07.2020
На мероприятии также состоялось награждение юнармейцев и учащихся кадетских классов
В Бурятии подведены итоги конкурса на создание патриотических песен
В Бурятии подведены итоги конкурса на создание патриотических песен
Общество, 15.07.2020
Победителями стали Виктор Усович и Дулма Сунрапова
Акция «Внимание, дети» прошла в Бурятии
Акция «Внимание, дети» прошла в Бурятии
Общество, 15.07.2020
В Джидинском районе сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Внимание, дети»
Жители Бурятии обзаводятся жильём и хозяйством на «дальневосточных гектарах»
Жители Бурятии обзаводятся жильём и хозяйством на «дальневосточных гектарах»
Общество, 15.07.2020
Семья рассказала, как бесплатно взяла участок в выгодном месте
Начальник лесхоза в Бурятии: «По километру за водой ходишь»
Начальник лесхоза в Бурятии: «По километру за водой ходишь»
Общество, 15.07.2020
Лесники рассказали о сложностях тушения пожаров на болотах в Бурятии
В Улан-Удэ уложили асфальт на одном из сложных участков
В Улан-Удэ уложили асфальт на одном из сложных участков
Общество, 15.07.2020
Он расположен по улице Революции 1905 года
1,5 тыс жителям Бурятии автоматически продлили инвалидность
Общество, 15.07.2020
Также продлена и индивидуальная программа реабилитации
В онлайн-фестивале «Красиво.ДВ» участвуют более 60 работ из Бурятии
В онлайн-фестивале «Красиво.ДВ» участвуют более 60 работ из Бурятии
Общество, 15.07.2020
Жители Бурятии могут поддержать земляков в народном голосовании

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^